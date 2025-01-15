神經內分泌瘤致男易低血糖 三總新療法助擺脫點滴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北15日電）壯年男子因低血糖昏倒就醫，檢查發現神經內分泌腫瘤已在肝臟、胰臟多處轉移。三總透過「偵查打擊一體化」的正子造影及肽受體放射性核種治療（PRRT），助他脫離點滴、正常生活。

1名42歲的男性患者，2021年發現自己很容易肚子餓，到了2022年8月開始甚至會餓到頭暈、昏倒，就醫檢查發現雖然血糖極低，但胰島素又異常的高，醫師懷疑有胰島素瘤，檢查發現是罹患神經內分泌腫瘤，且已有多處轉移，肝臟、胰臟到處「長滿滿」，無法手術治療。

即使用了傳統治療方式，他每天的血糖仍像雲霄飛車忽高忽低，甚至必須持續用點滴補糖，點滴一拔掉就會昏倒。三軍總醫院核子醫學科透過正子掃描確認他腫瘤狀況後，以肽受體放射性核種治療（PRRT），進行3次後他就能脫離點滴生活、血糖恢復正常，完成4次療程後，腫瘤也大幅縮小。

三軍總醫院核子醫學部醫師李岳今天在治療成果記者會指出，神經內分泌細胞廣泛分布在人體的各個器官中，具有訊息傳遞及分泌激素的功能，尤其集中於胰臟、腸胃道與肺臟。

李岳表示，因發生癌變的腫瘤會分泌不同的賀爾蒙，因此可能症狀包含腹瀉、皮膚潮紅、血壓異常或心悸等，相當多變、不易察覺，導致症狀出現到正確診斷平均需要5年，約半數患者診斷出來時已發生轉移。此癌在所有癌症裡約占3到5%，全台每年約2000名新發病患；而巨星奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）、蘋果創辦人賈伯斯，都是因此病逝世。

李岳說明，若未發生轉移，可靠手術切除；發生轉移後，除了標靶治療與化學治療外，因神經內分泌細胞會有體抑素的受體，藉此調控賀爾蒙分泌，癌化細胞上更會有特別多此受體，因此可以體抑素類似物抑制癌化細胞過度分泌賀爾蒙，避免影響身體機能，並壓抑腫瘤生長速度。

然而已經廣泛轉移的患者，體抑素類似物的抑制效果有限，李岳說明，肽受體放射性核種治療藥物，則可在特定體抑素類似物上，先接上具有較弱放射性的鎵-68做為「偵查兵」，打入患者體內後，以正子攝影確定腫瘤會與藥物結合，即可改用接有鎦-177的藥物，利用其放出有較強殺傷力的Beta射線，精準打擊腫瘤。

透過 Google News 追蹤中央社

李岳指出，國際研究發現，使用體抑素類似物治療，即使用上2倍劑量，給藥後第20個月疾病無惡化存活率也僅10.8%，意即近9成患者都惡化；使用肽受體放射性核種治療，則有65.2%患者20個月後疾病無惡化。且常見副作用僅腸胃道症狀，但因輻射可能抑制造血功能，因此造血功能已經嚴重異常患者不適用。

目前治療僅能自費，完整療程約須花費新台幣300萬到400萬元不等。不過李岳說明，因其「偵查打擊一體化」的特性，可先透過約6萬元左右的檢查，精準預測治療效果；不過須注意的是，治療雖能縮小腫瘤，但大範圍轉移腫瘤仍難以根除。（編輯：陳政偉）1140115