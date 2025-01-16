國家醫療品質獎 嘉義長庚守護雲嘉居民健康獲特優

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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）第25屆NHQA國家醫療品質獎日前舉行頒獎典禮，嘉義長庚醫院再度榮獲區域醫院特優機構獎最高肯定；院方說，不斷升級硬體設施、培養專業人才，守護雲嘉沿海地區居民健康。

嘉義長庚醫院今天發布新聞稿表示，榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會舉辦的第25屆國家醫療品質獎區域醫院組「特優機構」，今年全台僅2家區域醫院獲此殊榮，也是嘉義長庚醫院第2次獲此肯定。

另外，此屆國家醫療品質獎各類競賽中，嘉義長庚醫院獲1金、1銀、2銅、2優選、3佳作等10項獎項，展現醫療品質。

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嘉義長庚醫院院長楊仁宗表示，身為雲嘉沿海地區居民健康的守護者，醫院致力在全人照護、醫療創新及社區服務等領域發揮核心影響力。從升級硬體設施到培養專業人才，秉持高標準與長遠規劃，做到以病人需求為中心。

NHQA國家醫療品質獎（National Healthcare Quality Award）是台灣權威與專業性的醫療品質競賽，致力全面提升與落實醫療品質。今年共有596個醫療團隊參與「主題類、系統類、實證醫學類、擬真情境類、智慧醫療類、傑出醫療類」6大類競賽，嘉義長庚脫穎而出獲得到國家級榮譽。（編輯：郭諭儒）1140116