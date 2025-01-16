海保署招5名海洋保育巡查員郵寄報名 起薪近3.8萬

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）因應保育業務持續擴展，海委會海保署招募5名海洋保育巡查員，工作地分別在雲嘉、台東、蘭嶼及澎湖等地第一線海保站，起薪新台幣3萬7800元，即起至2月6日受理郵寄報名。

海洋委員會海洋保育署今天上午指出，為因應保育業務持續擴展，現正招募5名海洋保育巡查員，工作地點分別位於雲嘉、台東（含蘭嶼）及澎湖等地海洋保育站，將深入第一線，執行海洋保育類野生動物擱淺救援、海洋環境與污染應變、海洋保護區巡查及相關教育推廣等重要工作，即起至2月6日受理郵寄報名（以郵戳為憑）。

海保署指出，根據規定，巡查員依職等起薪，一般地區六等巡查員薪酬介於3萬7800元至5萬760元；七等巡查員薪酬則是介於4萬4280元至5萬7240元，各等巡查員均享有年終工作獎金、勞健保、退休金提撥等福利。

對於離島地區巡查員，另有額外離島服務加給，充分肯定其貢獻；另外要注意的是，巡查員須具備機車或汽車駕照，並能勝任體能需求與電腦文書處理等基本能力。

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這次甄試訂於2月26日在高雄舉行，分為筆試與口試。錄取人員將於4月初報到，並在接受為期1週職前訓練後，正式投入保育工作。相關簡章及報名表已上傳至海洋保育署官方網站「徵才公告」，歡迎有志守護海洋朋友前往下載。

海保署說明，歡迎懷有海洋保育熱忱朋友共同加入海洋保育署，一起為維護海洋環境及資源努力；如有任何疑問，請撥打海保署人事室專線07-3382252。（編輯：陳仁華）1140116