僑光科大打造AI智慧行銷中心 發展學生數位能力

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中僑光科技大學耗資千萬打造AI智慧行銷中心，包括AI電腦教室、無人機展示區以及數位行銷展示室。校長余致力表示，培養學生AI智慧行銷能力，各科各系都能學AI。

AI浪潮來襲，創校60年以商業科系起家的僑光科技大學，投入千萬打造AI智慧行銷中心。余致力指出，商管學院學生要跟上AI浪潮趨勢；學校設立5G人工智慧、大數據應用、直播及AI行銷中心等專業教室，並應用VR虛擬實境和AR擴增實境技術，成立電競遊戲菁英培訓基地，推動數位學習課程與遠距教學。

余致力說，AI行銷智慧中心有3大主題教室，AI電腦教室，涵蓋直播等功能，高速運轉的AI電腦可協助學生完成AI生成影片或直播。

余致力提到，無人機為未來趨勢，可運用在各個領域上，包括大規模滅火、灑農藥以及數位行銷，政府已把無人機的考照列入國家正式考試，校方也會輔導學生考照，培育AI人才。

另在數位行銷展示室，270度的數位行銷展示台上，可播放學生作品。校方也展示以AI生成技術重新詮釋創校影像並透過AI虛擬主播介紹。

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余致力說，師生在國內外競賽中屢獲殊榮，包括近年參與「AI應用鬥智賽暨AI+新銳選拔賽」榮獲金獎；台北IIIC國際創新發明競賽，勇奪6金、4銀、5銅；參與波蘭國際發明展則榮獲2金、2銀及特別獎等。

僑光科大董事長陳伯濤表示，將持續深化AI與智慧科技的應用，在下一個甲子持續培育更多國際競爭力的專業人才。（編輯：郭諭儒）1140121