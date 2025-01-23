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台南楠西震災受損屋鑑定案暴增 中市結構技師續馳援

2025/1/23 16:32（1/23 16:46 更新）
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台南市楠西區多棟民宅因日前嘉義強震受損，台中市長盧秀燕得知當地急需結構技師協助鑑定建物安全，特別協請台中市結構工程技師公會支援。圖為震後受災建物牆面嚴重龜裂情形。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年1月23日
台南市楠西區多棟民宅因日前嘉義強震受損，台中市長盧秀燕得知當地急需結構技師協助鑑定建物安全，特別協請台中市結構工程技師公會支援。圖為震後受災建物牆面嚴重龜裂情形。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年1月23日
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（中央社記者郝雪卿台中23日電）台南市楠西區多棟民宅在21日嘉義地震時受損，台中市長盧秀燕得知急需結構技師協助鑑定建物安全，協請台中市結構技師公會支援，到今天為止，已完成692案鑑定。

21日凌晨嘉義發生規模6.4地震，鄰近震央的台南市楠西區有多棟民宅受損，盧秀燕當天上午致電台南市長黃偉哲關心，得知台南亟需結構技師協助進行建物安全鑑定，立即指派都發局委請台中市結構技師公會支援，當天隨即出動多名技師趕赴災區。

台中市政府都發局長李正偉表示，考量鑑定案件暴增，台中市結構技師公會預計將犧牲年假持續協助，其他技師公會後續也將加派第二波人力，以利災區加速後續重建。

李正偉說明，台中市結構技師公會21日即出動逾10名結構技師，當天中午即抵達台南協助鑑定受損房屋，主要負責通報數量最多的楠西區。

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都發局經與台中市結構技師公會理事長許庭偉聯繫，公會經過2天勘災鑑定，已於21日勘查175案、22日勘查517案；李正偉表示，由於案件數持續增加，預計技師將可能犧牲年假進行勘查任務。

李正偉表示，隨著勘查區範圍擴大，許多民眾也憂慮居住安危，因此申請勘驗件數持續增加，迄今累計至1400多案。對此，盧秀燕特別指示都發局，除了結構技師公會外，再進一步聯繫土木技師及建築師等公會，請其協助增派專業技師馳援，以利民眾後續執行各項善後作業。（編輯：陳仁華）1140123

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