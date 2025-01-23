國3金城交流道進度稍超前 預計116年5月完工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北23日電）國道3號增設金城交流道工程施工中，高速公路局今天表示，截至1月15日，工程進度稍超前1%，預計民國116年5月底完工，將可提升國道3主線和土城地區聯絡道路運轉效率。

新北市長侯友宜今天在民進黨立法委員吳琪銘、國民黨立委洪孟楷陪同下，前往金城交流道工程瞭解進度，聽取高速公路局第一新建工程分局長王吉杉簡報。

王吉杉說，金城交流道於112年10月30日開工，截至今年1月15日，工程預定進度16.16% ，實際進度則超前為17.9%；預計116年5月完工後，提供土城、板橋南區另一進出國3之交通孔道，分流與抒解中和及土城交流道車流負荷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王吉杉接受中央社記者採訪表示，金城交流道主要工程項目為增設南出、南入及北出、北入匝道，布設路堤、橋梁與新北市土城區金城路二段進出聯絡道。工區提交市府交通維持計畫，並未直接影響目前既有車道範圍。

交通局說，金城交流道完工後，金城路將配套調整設置左轉專用車道，以降低左轉車輛干擾直行車的行車秩序和順暢，且將優化路口號誌時制。（編輯：張銘坤）1140123