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弘光科大快閃派對 DIY寵物潔牙棒、做年味杯子蛋糕

2025/1/23 17:33（1/23 17:46 更新）
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弘光科技大學於寒假期間辦理校園開放日「弘光暖冬派對、校園一日快閃」活動，邀請校友、社區居民帶著小朋友，一起DIY寵物潔牙棒等，參與學員專注編織彩色潔牙棒，開心準備帶回家給毛小孩用。中央社記者趙麗妍攝 114年1月23日
弘光科技大學於寒假期間辦理校園開放日「弘光暖冬派對、校園一日快閃」活動，邀請校友、社區居民帶著小朋友，一起DIY寵物潔牙棒等，參與學員專注編織彩色潔牙棒，開心準備帶回家給毛小孩用。中央社記者趙麗妍攝 114年1月23日
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（中央社記者趙麗妍台中23日電）弘光科大寒假舉辦暖冬派對，教學DIY寵物潔牙棒，幫寵物擦眼屎、清潔口腔，還製作充滿年味的杯子蛋糕，學習設計AR影像，學員們開心直呼年前可幫毛小孩做個全身清潔。

弘光科技大學利用寒假辦理校園開放日「弘光暖冬派對、校園一日快閃」活動，邀請校友、社區居民帶著小朋友，一起DIY寵物潔牙棒、設計AR影像、製作春節杯子蛋糕。

動物保健系主任王雪芳向參加活動的學員，介紹專業教學設備，並安排學生示範寵物CPR；接著教導如何正確為寵物擦眼屎、清潔口腔，並進行寵物潔牙棒DIY，學員們編織好彩色潔牙棒，開心表示要帶回家給毛小孩用。

多媒體遊戲發展與應用系老師范立揚介紹，電競暨多媒體遊戲發展實驗室擁有51台專業電競電腦，可舉辦專業電競賽事及支援3D美術、AR、VR數位內容建置，教導學員利用事先建模好的弘光吉祥物獵鷹，依自己喜好調整光線、大小及角度，設計出獵鷹動畫。

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食品科技系老師程國恩教導製作杯子蛋糕，帶領學員用低筋麵粉、奶油、蛋、糖、鹽、杏仁粉、可可粉、泡打粉等材料，烘烤出香噴噴杯子蛋糕，並製作義式蛋白奶油霜作裝飾，點綴上寫有春、福、富的喜氣紅字。

程國恩表示，過年期間民眾拜拜習慣拜發糕，象徵發大財，傳統米製發糕有些人不愛吃，建議可用蛋糕取代，杯子蛋糕非常適合拿來拜拜，想要有年節氣氛，可在杯子蛋糕插上寫有春字、福字的紅色小卡。（編輯：陳仁華）1140123

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弘光科技大學利用寒假辦理校園開放日「弘光暖冬派對、校園一日快閃」活動，農曆春節到來前夕，教導學員製作應景杯子蛋糕。中央社記者趙麗妍攝 114年1月23日
弘光科技大學利用寒假辦理校園開放日「弘光暖冬派對、校園一日快閃」活動，農曆春節到來前夕，教導學員製作應景杯子蛋糕。中央社記者趙麗妍攝 114年1月23日
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