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長榮航空徵百名地勤 大學畢業起薪4萬3000元起

2025/1/24 11:12（1/24 11:58 更新）
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長榮航空24日宣布，啟動年度地勤招募，釋出超過百名職缺，大學畢業者起薪新台幣4萬3000元起。（長榮航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年1月24日
長榮航空24日宣布，啟動年度地勤招募，釋出超過百名職缺，大學畢業者起薪新台幣4萬3000元起。（長榮航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年1月24日
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（中央社記者汪淑芬台北24日電）長榮航空今天宣布，因應航空市場需求擴大，啟動年度地勤招募，釋出超過百名職缺，大學畢業者起薪新台幣4萬3000元起，有意者即日起至2月7日可上網報名。

長榮航空發布新聞稿，地勤涵蓋多種不同職類，大學畢業者起薪4萬3000元起，具備專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定，報名日期自即日起至2月7日，歡迎有志投入航空產業者報考，透過長榮航空網站完成線上報名，網址為http://www.evaair.com

根據長榮航空公布的地勤類別，包括：客運運務、貨運運務、客服人員等一般職類，及資訊工程師、職業安全衛生人員等專業職類。

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長榮航空表示，為使新進員工能夠充分發揮專長，將依個人專業背景分配至桃園/高雄國際機場、桃園南崁總公司及台北市區等工作地點。未來公司也將根據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會。

長榮航空說，這次招募預計於4至5月分梯次報到。（編輯：管中維）1140124

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