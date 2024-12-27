長榮全新彩繪糖果機登場 首航伴旅客飛巴黎

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）長榮航空今年與三麗鷗公司合作推出3架全新的Hello Kitty彩繪機，壓軸的「糖果機」昨天深夜首航，帶旅客飛巴黎。

長榮航空今天發布新聞稿，昨天深夜在桃園國際機場第2航廈舉行「長榮航空Hello Kitty糖果機 台北-巴黎糖果星樂園」活動，從報到櫃檯到候機室，皆以「糖果機」元素為設計主軸，打造繽紛的精美視覺，讓旅客與5名糖果機的三麗鷗明星合照，現場還加贈糖果機限定行李掛牌，拍照打卡送三麗鷗明星貼紙。

長榮航空也為「糖果機」首航旅客準備「Hello Kitty手提收納包中包」。

長榮航空全新的3架Hello Kitty彩繪機，「閨蜜機」於8月28日首航芝加哥，「粉萌機」12月4日首航仙台。

長榮航空目前共有6架Hello Kitty彩繪機，另3架為「郊遊機」、「派對機」、「夢想機」，機上提供三麗鷗元素備品，包含頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等。（編輯：謝雅竹）1131227