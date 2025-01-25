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日本出國旅客青睞台灣 大自然環境美食具優勢

2025/1/25 10:12（1/25 10:21 更新）
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旅遊電商表示，根據統計日本出國旅客中，台灣在前3名；Klook日本總經理増田航表示，台灣的大自然環境、美食跟安全都是台灣的優勢。中央社記者余曉涵攝 114年1月25日
旅遊電商表示，根據統計日本出國旅客中，台灣在前3名；Klook日本總經理増田航表示，台灣的大自然環境、美食跟安全都是台灣的優勢。中央社記者余曉涵攝 114年1月25日
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（中央社記者余曉涵台北25日電）旅遊電商表示，根據統計日本出國旅客中，台灣在前3名，台灣的大自然環境、美食跟安全都是台灣的優勢，尤其日本民眾對台灣的信任度高，不擔心有旅行安全上的疑慮。

Klook旅遊電商日本總經理増田航表示，台灣吸引日本旅客的原因包含距離近、機票較便宜、台灣人情味的台日友好等因素。

由於日圓疲弱，日本旅客出國成本增加，増田航說，但台灣距離日本近，加上年輕世代沒有出國經驗，就會選擇台灣旅遊。日本來台的機票費用相較其他國家低廉，很多直飛航班，因此日本旅客非常容易接受來台旅遊。

台灣的人情味也吸引日本旅客，增田航表示，由於台灣跟日本關係良好，台灣對日本旅客也非常友善，因此很多旅客都喜歡來台體驗台灣美食、欣賞大自然環境。

經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大疫，增田航說，日本旅客喜愛台灣的特色沒有因為疫情就消失，但疫情後日本旅客會比較在意旅遊目的地的安全跟乾淨程度，這點台灣讓日本觀光客比較放心，旅客不會擔心安全跟乾淨問題，其他目的地就會有些許考量。

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根據日本官方調查，韓國是日本人出國首選的目的地，韓國與台灣對日本的距離都很近。增田航分析，韓國的強項是醫美與流行音樂K-pop，其他國家無法複製；而通膨溫和，物價較便宜則是台灣優勢，尤其是美食，很多旅客為了小籠包、滷肉飯等在地美食，一來再來。

增田航指出，韓國跟台灣各有不同的特色，關鍵會是在吸引日本年輕世代的旅客，要讓年輕旅客知道台灣吸引力，讓他們願意來台，未來也會利用夜市美食等特點，吸引日本旅客來台。（編輯：陳清芳）1140125

增田航
日本旅客出國目的地 台灣名列前茅
増田航
旅遊業者：日本旅客來台年增32% 仍有成長空間
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