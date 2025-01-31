國道初三上午3起追撞事故 午後17路段易壅塞

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（中央社記者張雄風台北31日電）今天是大年初三，高公局表示，上午國1及國3合計發生3起小客車追撞事故，皆已排除，截至上午11時，國道全線交通量為40.9百萬車公里，仍在預期範圍內；預估下午有17路段為重點壅塞路段。

交通部高速公路局表示，今天截至上午11時，國道全線交通量為40.9百萬車公里，仍在預期範圍內，預估今日交通量為139百萬車公里。

高公局指出，上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至員林；國1北向鼎金系統至高科、大灣至台南系統、南屯至大雅系統；國3南向樹林至高原、烏日至霧峰、草屯至中興；國3北向彰化系統至中港系統；國5北向宜蘭至坪林；國10東向仁武至燕巢系統，其餘路段行車大致正常。

高公局說，今天上午9時3分國1北向176.7公里發生2小客車追撞事故占內側車道，導致回堵3公里；10時2分國3北向197.5公里發生2小客車追撞事故占用內側車道，導致回堵2公里；10時6分國1南向370.3公里發生2小客車追撞事故占用外側車道，導致回堵2公里。以上事故均已排除。

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高公局預估，今天下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統，西向仁武-左營端等路段。

高公局建議用路人透過高速公路1968網站、App及警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。（編輯：唐聲揚）1140131