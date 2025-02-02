南市南化國中機器人教育 翻轉偏鄉資源

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（中央社記者陳至中台北2日電）台南市南化國中地處偏遠，學校近年大力發展機器人教育，鼓勵學生運用課餘時間動手做，從中學習機械原理、邏輯及程式設計，日前獲選為教育部夏日樂學計畫的特色學校。

寒暑假期間學生沒有上課，但家長還是要上班，造成許多家庭困擾，尤其是鄉村地區，家長可能要到都會區工作，照顧更為麻煩。教育部於是透過樂學計畫，補助國中小辦理本土語文、自然科學實驗課程，讓學生在沒有壓力的環境中學習。

南化國中位於台南市南化區，離都會區較為遙遠，學校以「綠能、創客、AI」為主題設計課程，帶領學生製作風力發電機、仿生機器人等。日前受邀到教育部演示清道達人、Q霸小車等機器人，獲得矚目。

南化國中教導主任邱瀞儀表示，清道達人的運作原理，類似家裡的掃地機器人，可以運用藍牙控制，透過手機控制機器人完成清掃的動作。而Q霸小車則是結合程式設計，讓機器人前進後退，更為進階一些。

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邱瀞儀表示，製作機器人的過程，從木板組裝到安排線路，單靠一個人很難完成，從中也可訓練到團隊合作。南化國中校長陳榮華也說，透過製作機器人，可以訓練學生邏輯思考、探究，培養創造力思考和問題解決能力。

南化國中學生簡子涵表示，Q霸小車要運用到程式設計，須要不斷地測試，才能確保不會有錯誤，在過程中要不斷嘗試，才能對機器人瞭若指掌。她很感謝學校引入相關資源，鼓勵他們參與，真的學到非常多。（編輯：陳清芳）1140202