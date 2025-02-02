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早安世界》川普簽命令 美國正式對墨西哥、加拿大及中國徵關稅
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早安世界》川普簽命令 美國正式對墨西哥、加拿大及中國徵關稅

2025/2/2 07:19（2/2 08:01 更新）
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美國總統川普。（中央社檔案照片）
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川普簽命令 美國正式對墨西哥、加拿大及中國徵關稅

白宮發言人1日表示，美國總統川普已經簽署命令，對墨西哥和加拿大的進口商品徵收25%的關稅，對中國商品加徵10%的關稅。川普之前表示，這波關稅可能是大規模關稅計畫的第一步，他將在未來幾週內宣布對鋼鐵和鋁、藥品、石油和天然氣、半導體晶片以及歐盟產品徵收關稅。（看完整報導

救傷專機墜毀費城街區7死19傷 美國本週第2起空難

美國聯邦航空總署表示，一架載有6名墨西哥人的救傷專機1月31日墜毀於費城一處熱鬧街區，至少7人喪生、19人受傷，死者包括機上的6名墨西哥人，以及1名地面人員。目擊者告訴當地電視台工作人員，他們看到機骸內部或附近有屍塊；費城市議員德里斯科擔憂恐有居民或其他地面人員身亡。這是繼華府1月29日發生客機與軍事直升機空中相撞事故以來，美國本週的第2起空難。（看完整報導

初五收假日北向交通量估平日1.5倍 留意國道11地雷路段

2月2日為春節連續假期初五，高公局預估國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中北向交通量預估達69百萬車公里，為平日年平均1.5倍。高公局預判，重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。（看完整報導

洛杉磯斷崖大火和伊頓大火延燒近1個月 終獲完全控制

根據美國加州森林防火廳說法，在加州洛杉磯郡焚燒近1個月的斷崖大火和伊頓大火已經達到100%獲控制程度。在最嚴重時候，估計有33萬1335人因為斷崖大火和伊頓大火而處於撤離警報範圍內，兩場大火合計焚燒約1萬5163公頃土地，並將洛杉磯郡的太平洋斷崖和艾塔迪那多個社區燒得精光，造成29人死亡，其中17人遺體是在伊頓大火區域被發現，使其成為1933年以來洛杉磯郡最致命大火。（看完整報導

紐時：華府空難失事直升機偏離航線 疑飛得太高

美國陸軍黑鷹直升機1月29日在華府附近空中撞上一架客機，兩機共67人無一生還。「紐約時報」報導，4名聽過事件簡報但未獲授權公開發言的消息人士透露，這架在雷根國家機場附近撞上美國航空（AA）子公司客機的軍用直升機當時似乎飛得太高，且偏離原先批准的航線。（看完整報導

美國許多機場航管人力長期不足 雷根華盛頓機場非個案

美國雷根華盛頓國家機場附近1月29日發生致命空難，機場塔台一名航管員同時肩負兩人份工作。CNN 1月31日指出，美國全國許多機場航管人力長期不足，空難當時的情況並非個案。美國部分大型機場，包含費城國際機場、奧蘭多國際機場和奧斯汀柏格斯托國際機場，完全合格的管制員不到人力編制的60%，雷根華盛頓國家機場僅63%。（看完整報導

DeepSeek掀資安疑慮 美國務院：將限制使用有風險工具

DeepSeek旗下AI模型強勢崛起之際，也掀起資安疑慮，義大利緊急限制DeepSeek平台取用義大利用戶個資，美國海軍也要求人員避免使用。第一線處理美中關係的國務院是否跟進，一名發言人1月31日表示，將限制任何使數據面臨風險的工具。（看完整報導

川普欲對台積電徵關稅 美專家：反加速美科技業外移

川普打算對半導體課徵全面關稅，美國專家埃澤爾指出，對台灣晶片徵100%關稅，不會使台灣半導體業者遷往美國，反讓美國產業因成本高外移。此外，川普不需要出動關稅，美國已是最具吸引力的半導體製造地之一。（看完整報導

國民法官參審後認「量刑」困難 稱對案件理解與媒體報導不同

國民法官新制自112年實施，不少國民法官分享參審感想，最多人認為藉由參審更了解審判程序及判決內容，也有人表示，「完整參與後，對案件產生跟媒體報導完全不一樣的理解。」根據司法院公布的「國民參與審判制度成效評估報告」，參審後的國民法官及備位國民法官對司法審判的信任度從90%，提升到審判後的100%。（看完整報導

台灣2組作品入圍葛萊美獎 設計師期待上台喊台灣上勇

第67屆葛萊美獎頒獎典禮將在2月2日（台灣時間3日）舉行，今年最佳唱片包裝7項入圍作品中有2件來自台灣。設計師李珮慈以樂團「一虎一虎」首張專輯「病子病病病子」入圍獎項，設計師李珮慈說，要感謝台灣的多元文化孕育出這張入圍作品；洋蔥設計團隊的黃家賢、葉昶利以樂團「泥灘地浪人」專輯「壺罐樂隊百萬富翁」入圍，葉昶利說，如果獲獎，最想講一句話是「台灣上勇」。（看完整報導

開箱老照片》推廣米食運動 糧食局辦吃飯比賽

1991年2月2日，由台灣省糧食局主辦的「吃飯比賽」，在苗栗縣立體育館舉行，農家出身的糧食局長謝金汀也參加比賽。比賽辦法規定凡是在3分鐘以內吃完3碗飯（每碗200公克）者，皆可獲得一包良質米作為獎勵，然後繼續參加6分鐘的決賽，一般組前5名有獎金。比賽最後，由6分鐘內吃完6碗白米飯的參賽者奪得冠軍。（看完整報導

Podcast》從農業大縣到農工商科技城 張麗善談雲林轉型之路

為響應全球趨勢並推動城市永續發展，中央社舉辦「城市永續高峰論壇」，邀請各界專家、地方政府與會討論，共同探討城市發展的永續性。論壇邀請雲林縣長張麗善，分享身為全國最大蔬果及畜產中心的雲林，如何透過數位轉型及科技創新，讓雲林轉型成農工商科技城，邁向永續發展的未來。（收聽Podcast

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