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洛杉磯斷崖大火和伊頓大火延燒近1個月 終獲完全控制
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洛杉磯斷崖大火和伊頓大火延燒近1個月 終獲完全控制

2025/2/1 17:38（2/1 18:22 更新）
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伊頓大火後，房屋被燒毀、泳池被汙染，須等待專業人員清理殘骸。（路透社）
伊頓大火後，房屋被燒毀、泳池被汙染，須等待專業人員清理殘骸。（路透社）
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（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）根據美國加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）的說法，在加州洛杉磯郡焚燒近1個月的斷崖大火和伊頓大火已經達到100%獲控制程度。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，斷崖大火（Palisades Fire）和伊頓大火（Eaton Fire）是在陣風風速達每小時約160公里、有「威脅生命」威力的聖安娜焚風（Santa Ana Winds）狂吹下，於1月7日爆發。

由於風勢太強，所有投灑水或阻燃劑的消防飛機都無法起飛，只能等到天氣狀況改善，這使得整個南加州的滅火工作受阻。隨著大火失控猛燒，消防人員只能眼睜睜看著燃屑擴散到住宅區。

在最嚴重時候，估計有33萬1335人因為斷崖大火和伊頓大火而處於撤離警報範圍內，其中近19萬2000人面臨強制撤離，其餘約14萬人則是收到撤離警告。

這兩場大火合計焚燒了約1萬5163公頃土地，並將洛杉磯郡的太平洋斷崖（Pacific Palisades）和艾塔迪那（Altadena）兩地區的多個社區燒得精光，共造成29人死亡，其中17人的遺體是在伊頓大火區域被發現，使其成為1933年以來洛杉磯郡最致命大火。

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伊頓大火一共摧毀了9418間建築物，使其登上加州史上破壞力第2強的大火；懸崖大火則排名第3，總計摧毀建物達6837間。

儘管所有撤離令已經解除，但大火肆虐過的社區仍受到危險的火災殘骸汙染。截至今天，艾塔迪那和太平洋斷崖仍有部分地區處於「勿飲自來水」（Do Not Drink）警告範圍內。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1140201

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洛杉磯郊區高級社區太平洋斷崖8日野火肆虐，車輛和房屋都被燒毀。（路透社）
洛杉磯郊區高級社區太平洋斷崖8日野火肆虐，車輛和房屋都被燒毀。（路透社）
美國加州洛杉磯郡卡斯泰克湖地區的休斯大火正迅速蔓延。（中央社製圖）
美國加州洛杉磯郡卡斯泰克湖地區的休斯大火正迅速蔓延。（中央社製圖）
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