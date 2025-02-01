洛杉磯斷崖大火和伊頓大火延燒近1個月 終獲完全控制
2025/2/1 17:38（2/1 18:22 更新）
（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）根據美國加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）的說法，在加州洛杉磯郡焚燒近1個月的斷崖大火和伊頓大火已經達到100%獲控制程度。
美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，斷崖大火（Palisades Fire）和伊頓大火（Eaton Fire）是在陣風風速達每小時約160公里、有「威脅生命」威力的聖安娜焚風（Santa Ana Winds）狂吹下，於1月7日爆發。
由於風勢太強，所有投灑水或阻燃劑的消防飛機都無法起飛，只能等到天氣狀況改善，這使得整個南加州的滅火工作受阻。隨著大火失控猛燒，消防人員只能眼睜睜看著燃屑擴散到住宅區。
在最嚴重時候，估計有33萬1335人因為斷崖大火和伊頓大火而處於撤離警報範圍內，其中近19萬2000人面臨強制撤離，其餘約14萬人則是收到撤離警告。
這兩場大火合計焚燒了約1萬5163公頃土地，並將洛杉磯郡的太平洋斷崖（Pacific Palisades）和艾塔迪那（Altadena）兩地區的多個社區燒得精光，共造成29人死亡，其中17人的遺體是在伊頓大火區域被發現，使其成為1933年以來洛杉磯郡最致命大火。
透過 Google News追蹤中央社
伊頓大火一共摧毀了9418間建築物，使其登上加州史上破壞力第2強的大火；懸崖大火則排名第3，總計摧毀建物達6837間。
儘管所有撤離令已經解除，但大火肆虐過的社區仍受到危險的火災殘骸汙染。截至今天，艾塔迪那和太平洋斷崖仍有部分地區處於「勿飲自來水」（Do Not Drink）警告範圍內。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1140201
延伸閱讀聖安娜焚風助長洛杉磯野火 氣流快速穿越山谷升溫、植被變乾燥洛杉磯野火至少11死 截肢者為救腦麻兒喪命、長者堅守家園罹難川普促洛杉磯野火災區加速重建 稱黃金時代不能沒有加州野火肆虐洛杉磯後粉紅一片 噴灑阻燃劑效果受關注
- 洛杉磯斷崖大火和伊頓大火延燒近1個月 終獲完全控制2025/02/01 17:38
- 2025/02/01 09:51
- 2025/01/27 16:24
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台商馳援洛杉磯野火 王文祥捐近5000萬元