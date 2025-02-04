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合歡山降雪霰 台14甲線鳶峰至大禹嶺須掛雪鏈

2025/2/4 08:35（2/4 08:56 更新）
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寒流影響搭配水氣移入，合歡山4日凌晨陸續降冰霰，道路覆蓋薄冰，一片雪白。（林業及自然保育署南投分署提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年2月4日
寒流影響搭配水氣移入，合歡山4日凌晨陸續降冰霰，道路覆蓋薄冰，一片雪白。（林業及自然保育署南投分署提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年2月4日
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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）低溫搭配水氣，合歡山昨夜起降雪夾冰霰、降雨，交通部公路局今天清晨出動鏟雪車，並公告省道台14甲線合歡山鳶峰至大禹嶺限加掛雪鏈車輛通行，視路況機動調整限掛雪鏈路段。

寒流影響搭配水氣移入，合歡山昨天深夜至今天清晨陸續固態降水（雪或冰霰），道路、邊坡覆蓋薄薄冰雪，雖然是平日，一早仍有多輛汽車在台14甲線翠峰管制站排隊等候道路開放；交通部公路局清晨出動鏟雪車清除道路積雪，並與仁愛警方在鳶峰設立雪鏈管制點。

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交通部公路局中區養護工程分局表示，台14甲線翠峰至大禹嶺昨夜預警封閉路段，今天清晨解除恢復交通，但經派員檢視路況，台14甲線指標24公里處南投鳶峰至41.5公里處花蓮大禹嶺部分路面仍結冰、積雪未融，限加掛雪鏈車輛通行，視路況機動調整限掛雪鏈路段。

交通部中央氣象署清晨發布低溫特報指出，寒流影響，各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫發生機率，今天苗栗以北、宜蘭及金門有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生機率，注意防範。（編輯：陳政偉）1140204

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寒流影響搭配水氣移入，合歡山4日凌晨陸續降冰霰，道路、邊坡覆蓋薄薄冰雪，交通部公路局清晨出動鏟雪車清除道路積雪。（公路局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年2月4日
寒流影響搭配水氣移入，合歡山4日凌晨陸續降冰霰，道路、邊坡覆蓋薄薄冰雪，交通部公路局清晨出動鏟雪車清除道路積雪。（公路局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年2月4日
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