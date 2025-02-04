觀宏專案規範放寬 旅客落跑改採記點歸零制【獨家】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北4日電）觀光署日前修正適用東南亞及印度等6國旅客的「觀宏專案」規範，旅遊業者若發生旅客脫團逃跑，最嚴重者將停止送客，過去採記點累加制，新制改採記點歸零制，只要業者不再有旅客逃跑滿1年，記點歸零，以利業者組團帶客遊台灣。

東南亞優質團簽證便捷措施（ 觀宏專案 觀宏專案 小百科 自104年11月1日起實施，試辦至108年12月31日止

印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國等6國人民

透過參加交通部觀光局指定旅行社團體旅遊或企業贊助之獎勵旅遊團（5人以上）申請電子簽證來台

原則發給單次入境、停留期限最長14天之停留簽證

團進團出，團員依照旅行團隨團抵、離境，凡脫團自行來台者將被拒絕入境 看更多 關閉 ）適用於來自印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國的旅客，簡化簽證措施吸引旅客到訪，可透過參加主管機關指定旅行社團體旅遊或企業贊助的獎勵旅遊團（5人以上）申請電子簽證，自104年11月1日起實施，試辦至114年12月31日止。

由於相關規定實施已久，實務上面臨許多問題，因此交通部觀光署今年1月公告修正相關規範，包含文書作業簡化、電子化加速通報時效、放寬旅客臨時離台的通報時間、改採記點歸零制等。

觀光署官員告訴中央社記者，過去觀宏專案的旅行社發生違失時採記點制，若遇到旅客逃跑，紀錄上有3人會記3點，並停止業者送客3個月，若滿6人以上，則永久不得攬客組團，導致不少業者因出現2人的脫團逃跑紀錄後，就不敢從事相關業務。

觀光署指出，除此之外，大型旅行社的觀宏專案旅客數量高，發生旅客逃跑的可能性也比較大，因此規範修正後改為記點歸零制，也就是說未來若有逃跑紀錄後的1年內沒有新增逃跑者，過去的紀錄將會歸零。

舉例來說，A業者113年3月發生2名旅客逃跑，將被記2點，114年3月時A業者若沒有新增逃跑的旅客，記點將歸零重新計算。

除此之外，觀光署表示，過去若有旅客因生病、家中有要事等狀況要臨時離開台灣，規定需在2小時內通報觀光署，但業者反映若有類似狀況，都處理改機票等事宜，因此放寬為24小時內通報觀光署。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

觀光署先前統計，台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後自111年11月11日重新接受觀宏專案觀光團申請，至113年4月30日，計有約7.4萬名團體旅客循專案簽證來台旅遊，脫團落跑68人。

觀光署指出，觀宏專案為團進團出管理，自108年加強源頭管理修正規範後迄今，截至113年4月30日止，脫團違常率為萬分之9，較104年開始實施初期約千分之3大幅降低。近年逃跑人數並未增加，但申請人數變少，因此比例的確較往年高。（編輯：陳清芳）1140204