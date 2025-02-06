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寒流7日午後南下急凍 中部以北深夜探8度
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合歡山夜間可能固態降水 翠峰至大禹嶺預警封閉

2025/2/6 17:14（2/6 17:51 更新）
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交通部公路局依最新氣象情資研判，受寒流影響，台14甲線3000公尺以上高山路段，夜間有局部路面結冰及固態降水機率，因此，翠峰至大禹嶺6日夜間至7日清晨預警封閉。（公路局提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 114年2月6日
交通部公路局依最新氣象情資研判，受寒流影響，台14甲線3000公尺以上高山路段，夜間有局部路面結冰及固態降水機率，因此，翠峰至大禹嶺6日夜間至7日清晨預警封閉。（公路局提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 114年2月6日
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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）雖然道路積雪多融化，但合歡山邊坡、路肩等處仍有結冰，由於合歡山台14甲線3000公尺以上路段，夜間有局部路面結冰及固態降水機率，因此，翠峰至大禹嶺今夜至明晨預警封閉。

交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，中區及東區養護分局依最新氣象情資研判，受寒流影響，台14甲線3000公尺以上高山路段，夜間環境溫度維持在冰點以下，有局部路面、路肩結冰及固態降水機率，及路側局部殘冰、殘雪不易消融情況。

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中區分局指出，維護用路安全，今晚6時至明晨7時預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，並視實際天氣狀況，不排除提前啟動管制或擴大範圍至台8線；明天清晨7時視天氣及道路狀況，再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行，造成不便請見諒。

交通部中央氣象署今天下午發布低溫特報，明天寒流南下，下午起各地氣溫下降，8日至10日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，明天傍晚起，台中以北、宜蘭及金門局部地區，有攝氏10度以下氣溫（黃色燈號）發生機率，請注意。（編輯：謝雅竹）1140206

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