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路面結冰積雪 台14甲線昆陽至松雪樓限掛雪鏈通行

2025/2/7 12:02（2/7 12:26 更新）
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南投合歡山翠峰至大禹嶺路段6日晚間進行預警性封閉，公路局7日上午指出，台14甲線昆陽至松雪樓仍有部分路面有結冰積雪未融化，限制車輛加掛雪鏈通行。（公路局提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年2月7日
南投合歡山翠峰至大禹嶺路段6日晚間進行預警性封閉，公路局7日上午指出，台14甲線昆陽至松雪樓仍有部分路面有結冰積雪未融化，限制車輛加掛雪鏈通行。（公路局提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年2月7日
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（中央社記者吳哲豪南投縣7日電）南投合歡山翠峰至大禹嶺路段昨晚進行預警性封閉，公路局今天上午指出，工作人員檢視路況，發現台14甲線昆陽至松雪樓，仍有部分路面有結冰積雪未融化，限制車輛加掛雪鏈通行。

交通部公路局中區養護工程分局發布新聞指出，台14甲線18至41公里處，也就是合歡山翠峰至大禹嶺路段因路面結冰，昨晚實施預警性封閉，今天早上解除恢復交通。

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中區分局指出，雖解除封閉，不過公路局人員檢視路況，發現台14甲線昆陽至松雪樓，也就是29公里至33公里處，部分路面仍有結冰積雪沒有融化，限制車輛需加掛雪鏈通行，公路局也會視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。

中央氣象署表示，今天降雨主要分布在迎風面的桃園以北及東半部地區有局部短暫雨；下午開始寒流南下，各地氣溫將一路明顯下降，預測入夜後中部以北及宜蘭地區低溫將下降到攝氏8至10度。（編輯：謝雅竹）1140207

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