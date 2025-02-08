寒單爺首炸 台東元宵節系列活動揭序幕

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東縣今年鬧元宵系列活動包括遶境和炮炸寒單爺（邯鄲），重頭戲則是14日西洋情人節的「愛在元宵煙火晚會」。台東市公所今天特別安排首場炮炸肉身寒單為系列活動熱身。

台東市公所今天舉辦記者會，說明今年元宵節系列活動，請來陣頭表演揭開序幕，並且安排10餘名肉身寒單開炸。

台東市長陳銘風致詞表示，2025年元宵節台東市公所將以「台東好神-愛在元宵嘉年華」為主題，融合傳統與創新，「對台東人來說，過完元宵才算真的過完年」，元宵節不僅是一場文化盛宴，更是一份深厚情感與信仰傳承。

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陳銘風表示，系列活動除了12日登場連續2天陣頭、神明遶境，及逾30場的炮炸肉身寒單（邯鄲）外，重頭戲是14日在台東市海濱公園國際地標舉行的「愛在元宵煙火晚會」，恰逢西洋情人節，晚會特別以「愛」為主題。

陳銘風表示，晚會節目陣容包括在地冠軍舞團Keep Dance Studio、結合科技與火舞的旋舞炎表演、創作療癒型歌手魏嘉瑩，以及壓軸雙金歌王沈文程。此外還有煙火秀與炮炸寒單活動，搭配現場愛神市集與愛神餐車，提供民眾吃喝玩樂全方位體驗。（編輯：孫承武）1140208