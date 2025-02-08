加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高雄連環分屍案張嫌3個月奪3命 左營婦進屋不到4小時遇害
首頁 / 生活

寒單爺首炸 台東元宵節系列活動揭序幕

2025/2/8 12:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東縣今年鬧元宵系列活動包括遶境和炮炸寒單爺（邯鄲），重頭戲則是14日西洋情人節的「愛在元宵煙火晚會」。台東市公所今天特別安排首場炮炸肉身寒單為系列活動熱身。

台東市公所今天舉辦記者會，說明今年元宵節系列活動，請來陣頭表演揭開序幕，並且安排10餘名肉身寒單開炸。

台東市長陳銘風致詞表示，2025年元宵節台東市公所將以「台東好神-愛在元宵嘉年華」為主題，融合傳統與創新，「對台東人來說，過完元宵才算真的過完年」，元宵節不僅是一場文化盛宴，更是一份深厚情感與信仰傳承。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳銘風表示，系列活動除了12日登場連續2天陣頭、神明遶境，及逾30場的炮炸肉身寒單（邯鄲）外，重頭戲是14日在台東市海濱公園國際地標舉行的「愛在元宵煙火晚會」，恰逢西洋情人節，晚會特別以「愛」為主題。

陳銘風表示，晚會節目陣容包括在地冠軍舞團Keep Dance Studio、結合科技與火舞的旋舞炎表演、創作療癒型歌手魏嘉瑩，以及壓軸雙金歌王沈文程。此外還有煙火秀與炮炸寒單活動，搭配現場愛神市集與愛神餐車，提供民眾吃喝玩樂全方位體驗。（編輯：孫承武）1140208

陳銘風
台東市公所環境清潔週啟動 迎春節打造好環境
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

107
更多編輯台推薦新聞：