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觀光署：推動陸客來台已做好準備

2025/2/8 18:09
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（中央社記者余曉涵台北8日電）交通部觀光署今天重申，歡迎陸客來台觀光是政府一貫立場，對於兩岸觀光恢復健康有序的交流，相關機關已做好準備，秉持雙邊對等原則持續推動恢復兩岸團體旅遊。

中國大陸國台辦指稱，觀光小兩會不是兩岸旅遊恢復先決條件；陸委會回應，呼籲對岸儘速回應，以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間旅遊喊卡等例外狀況為例迴避觀光小兩會，這是不負責任的託辭。

對於陸客來台議題，交通部觀光署今天透過新聞稿重申，對於兩岸旅遊，已持續以實際行動向陸方釋出善意，國人可赴陸自由行，而陸方108年8月起暫停來台自由行迄今仍未恢復，目前也僅開放福建民眾赴金門、馬祖旅遊。

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觀光署說，根據統計，去年全年國人赴陸約277萬人次，而大陸民眾來台僅43.7萬人次，差距達到6倍以上，往來嚴重失衡。

觀光署表示，陸客來台觀光暫停多年，兩岸情勢大幅轉變，雙方均應在兩岸觀光確保旅遊安全、品質及穩定的前提下交流，希望中國儘速就相關事項與台灣展開協商。（編輯：李亨山）1140208

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