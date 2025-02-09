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夠份量情人節花束 業者推5公斤重波霸紅玫瑰

2025/2/9 10:42（2/9 12:01 更新）
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情人節即將到來，寒居酒店與台灣保養品牌合作，推出「山海拾味」聯名下午茶雙人組，餐廳主廚以「日初煦山」與「日暮靜海」山海系列品牌意象，研發出2款甜點與風味調酒搭配。（寒居酒店提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年2月9日
情人節即將到來，寒居酒店與台灣保養品牌合作，推出「山海拾味」聯名下午茶雙人組，餐廳主廚以「日初煦山」與「日暮靜海」山海系列品牌意象，研發出2款甜點與風味調酒搭配。（寒居酒店提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年2月9日
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（中央社記者汪淑芬台北9日電）2月14日是西洋情人節，3月14日是白色情人節，業者紛紛推出應景鮮花及餐點，今年有旅遊集團旗下的花藝品牌，推出夠份量的波霸紅玫瑰花束，重達5公斤。

六福旅遊集團日前發布新聞稿，旗下精品花藝品牌推出情人節限定花束，以玫瑰為主角，呈獻不同愛情階段的情人節限定花禮，為愛情增添浪漫色彩。特別推薦象徵堅定不移的「定情．進口紅玫瑰鮮花束」，整束以荷蘭波霸紅玫瑰比喻長相廝守的愛情，重達5公斤，猶如彼此感情的份量。

根據業者提供的售價，這束夠份量的波霸紅玫瑰要價新台幣8000多元。

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寒居酒店日前也發布新聞稿，與台灣保養品牌合作，推出「山海拾味」聯名下午茶雙人組，餐廳主廚以「日初煦山」與「日暮靜海」山海系列品牌意象，研發出兩款甜點與風味調酒搭配。

寒居酒店介紹，山系列「青穗山影」以綠茶海綿蛋糕，襯托黑麥慕斯香氣，搭配果酸感的百香綠奶餡，最後以蜂蜜綠茶凍點綴，層層交織茶香與穀物風味，打造獨特口感；海系列「琥珀潮聲」以香草杏仁蛋糕為基底，搭配焦糖海鹽洋梨與慕斯，底部以酥脆的海鹽沙布列鋪底，整體造型如海上浪花，彷彿潮聲低語。（編輯：張雅淨）1140209

#情人節
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