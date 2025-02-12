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鋒面及南方雲系影響 全台變天入夜雨勢更明顯

2025/2/12 08:26（2/12 08:39 更新）
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台北市松山區飄雨，外出民眾穿著厚外套撐傘避雨。（中央社檔案照片）
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（中央社台北12日電）氣象署表示，今天鋒面通過加上南方雲系北移影響，各地及澎金馬都有陣雨，並有局部較大雨勢發生機率，注意短延時強降雨可能伴隨強陣風等較劇烈天氣現象，入夜後雨勢將更趨明顯。

中央氣象署表示，今天天氣相當不穩定，各地防局部較大雨勢，入夜雨勢更趨明顯，其中在基隆北海岸、東半部地區及中南部山區有局部大雨發生。

氣溫方面，乍暖還涼，夜晚清晨各地低溫只有攝氏14至18度，白天由於各地陰雨，高溫較昨天下降，各地約18至21度；澎湖全天15至18度，金門13至17度，馬祖12至17度。

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氣象署提醒，今天馬祖及台中以北易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返須留意航班資訊，行車用路注意安全。

此外，今、明兩天中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。（編輯：張雅淨）1140212

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