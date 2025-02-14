中南部擴散稍差 高屏馬祖金門空氣品質亮橘燈

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）環境部空氣品質監測網顯示，今天高壓出海，環境風場為東北風至偏東風，中南部擴散條件稍差，預測高屏、馬祖、金門的空氣品質為對敏感族群不健康的橘色提醒等級。

環境部指出，依據監測資料及氣象署氣象資料顯示，14日高壓出海，環境風場為東北風至偏東風，中南部擴散條件稍差，污染物易累積；晚間台南以北地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。

環境部預測，宜蘭、花東空氣品質擴散影響區為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為普通等級；高屏空品區及馬祖、金門為橘色提醒等級。

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此外，後續2天週末假日，環境部說，15日高壓迴流，環境風場為偏東風至東南風，晚起鋒面通過，西半部擴散條件差，污染物稍易累積，預測高屏空品區為橘色提醒等級。

以及16日另一大陸冷氣團逐漸南下，環境風場為東北風，可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，中南部污染物稍易累積，環境部預測高屏空品區為橘色提醒等級。（編輯：陳政偉）1140214