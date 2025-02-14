加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／川普提對等關稅 賴總統召開國安會議會後說明
首頁 / 生活

中南部擴散稍差 高屏馬祖金門空氣品質亮橘燈

2025/2/14 11:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北14日電）環境部空氣品質監測網顯示，今天高壓出海，環境風場為東北風至偏東風，中南部擴散條件稍差，預測高屏、馬祖、金門的空氣品質為對敏感族群不健康的橘色提醒等級。

環境部指出，依據監測資料及氣象署氣象資料顯示，14日高壓出海，環境風場為東北風至偏東風，中南部擴散條件稍差，污染物易累積；晚間台南以北地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。

環境部預測，宜蘭、花東空氣品質擴散影響區為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為普通等級；高屏空品區及馬祖、金門為橘色提醒等級。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，後續2天週末假日，環境部說，15日高壓迴流，環境風場為偏東風至東南風，晚起鋒面通過，西半部擴散條件差，污染物稍易累積，預測高屏空品區為橘色提醒等級。

以及16日另一大陸冷氣團逐漸南下，環境風場為東北風，可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，中南部污染物稍易累積，環境部預測高屏空品區為橘色提醒等級。（編輯：陳政偉）1140214

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：