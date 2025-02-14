鐘點移工計畫6家評選單位出爐 3月底正式上路

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（中央社記者吳欣紜台北14日電）勞動部推動鐘點看護移工試辦計畫，今天公布評選結果，全台共6家單位通過評選，勞動部今天表示，通過評選單位可以開始聘僱移工並培訓，計畫預計3月底正式上路。

滿足國內照顧需求人力，勞動部推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，也就是鐘點移工計畫，讓民眾能自費向公益社團法人申請照顧人力，總計有8個單位報名，評選名單今天出爐，共有6家單位通過評選。

根據資料，6家合格單位為永信基金（台中）、萬人社福協會（台南、高雄、屏東）、南投新媳婦協會（南投、彰化、台中）、紅心字會（台北、新北）、花蓮家庭照顧者協會（宜蘭、花蓮、台東）、台中市童庭社福基金會（台中）。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國今天告訴中央社記者，6家單位通過評選，可以開始籌辦計畫，包含招募本、外國多元陪伴照顧服務人力並開始培訓。

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蘇裕國也說，目前6家試辦單位的收費標準，因服務提供區域不同會有物價水平落差，以單次4小時服務約在新台幣1000元至1250元之間，單次8小時服務約在1200元至2500元之間，全日24小時含10小時休息時間則在2600元至3500元之間。

蘇裕國表示，後續6家試辦單位收費方式核定後將公告於勞動部勞動力發展署外國人勞動權益網的多元陪伴照顧服務試辦計畫專區供民眾查詢，另在3月底試辦單位正式提供服務前，民眾也可上多元陪伴照顧服務試辦計畫官網查詢收費方式。（編輯：陳政偉）1140214