吳德榮：白天暖如春天 16日入夜氣溫降

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（中央社記者余曉涵台北15日電）氣象專家吳德榮今天說，今天白天暖如春天，不過明天早上鋒面掠過，入夜後氣溫陡降，17日早晚氣溫低、日夜溫差大。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今天是短暫空檔，各地晴朗穩定、白天暖如春。

吳德榮指出，明天清晨至上午、鋒面掠過北部海面，帶來輕微變化，北海岸、東北部雲量稍增，偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮指出，明天下午起至17日、各地轉晴朗穩定，東半部偶有零星降雨的機率，明天入夜氣溫陡降，17日早晚氣溫低、日夜溫差大，要注意保暖。

吳德榮指出，17日清晨即有觸及大陸冷氣團標準的機率，部分平地的最低氣溫將降至攝氏10度以下。

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吳德榮說，18、19日仍受大陸冷氣團影響，北台偏冷、中南早晚冷，東側水氣略增，大台北、東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲；要持續注意保暖。

吳德榮說，19日白天起至20日冷氣團漸減弱，氣溫回升，21日另一鋒面掠過，大台北、東半部有局部短暫雨的機率，冷空氣南下，氣溫漸降，22、23日強冷空氣持續南下，比上波略強，但能否跨進「強烈大陸冷氣團」門檻，還不一定，還需要觀察。（編輯：陳政偉）1140215