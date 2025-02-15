台北家扶發獎助金 減輕219名大專生求學負擔

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）讓大專生安心就學，台北家扶中心今天頒發大專獎助學金，共有219名大專生獲得，碩士二年級的品瑢透過家扶獎助，2次到國外參展圓夢，不僅拓展視野，也助她創作時更有想法。

台北家扶中心今天舉行「逐夢而行，展翅飛翔」大專獎助學金頒獎活動，盼透過頒發獎助金，減輕大專生求學負擔，這學期共有219名大專生獲得獎助金，總計發出新台幣400多萬元。

今年碩士二年級的品瑢出席頒獎活動並分享自己透過獎助學金而能到國外參展的經驗，品瑢告訴中央社記者，自己是視覺傳達設計系學生，因為學校課程安排可以到國外參展，但都是自費行程，讓她相當苦惱。

後來，她透過家扶的「菁英培植」計畫，利用獎助金分別到日本東京及馬來西亞吉隆坡參展，展現自己設計極具台灣特色的平面設計，也透過此機會與日本、馬來西亞學生交流，拓展自己視野。

品瑢說，因為爸爸生病關係，她從高二開始接觸家扶，很開心能有獎助金的機制，讓她得以到國外參展，看到外國學生設計的配色、技巧等，也讓她未來設計將嘗試更大膽方式，持續精進自己的設計技能。

台北家扶表示，提供大專生獎助學金是台北家扶每學期開學前的重要任務，目的是期待透過社會大眾的愛心給予，讓大專生能夠安心就學，不要因為經濟因素而影響學習或因此中斷求學生涯。

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台北家扶主任謝曉雯說，期待透過此大專頒獎活動，能讓大專生可以「逐夢而行，展翅飛翔」，在大學期間努力吸收知識、設定未來人生目標，同時依照興趣學習其他技能，累積自我的社會資本，以實現自我夢想。

謝曉雯也期盼，社會上願意提供獎助學金的長腿叔叔們能持續資助並加入助學人的行列，讓弱勢兒少得以翻轉、創造新的人生劇本。（編輯：謝雅竹）1140215