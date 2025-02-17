四技二專技優保送報名開跑 20校提供495名額

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（中央社記者許秩維台北17日電）114學年度四技二專技優保送入學即日起受理報名，有20校參與招生，提供495個名額，技優保送不採計統測成績，符合簡章規定的技藝技能競賽優勝名次及職種類者均可報考。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，114學年度四技二專技優保送入學招生於2月17日上午10時至20日下午5時受理報名，高中畢（結）業或同等學力學生，且符合簡章規定的技藝技能競賽優勝名次及職種類者，均可報考。

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114學年度四技二專技優保送入學招生，不採計統一入學測驗成績，採網路個別報名，具報名資格的考生應於報名期限內到114學年度四技二專聯合甄選委員會網站報名並繳寄相關資料。

技專招聯會表示，114學年度四技二專技優保送有20校、157個系（組）或學程參與招生，提供495個名額，符合技優保送報名資格的考生，於可報名的招生類別中，至多選擇1個招生類別報名。（編輯：張雅淨）1140217