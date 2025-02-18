銀髮族保命防跌 專家傳授4策略免憾事發生

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（中央社記者陳婕翎台北18日電）近年演員馬如風、鬼故事大師司馬中原等名人跌倒並過世消息令人惋惜，跌倒是銀髮族事故傷害死因第2位，長輩跌倒是可以預防，專家提供4大功能防跌策略避免憾事再發生。

據衛福部統計，65歲以上長者事故傷害死因排行第2為跌倒，國民健康署副署長魏璽倫天在記者會表示，台灣今年起正式邁入超高齡社會，除了慢性疾病，長輩常見問題就是跌倒，過去調查發現每6名長者就有1人曾跌倒，每12名長者就有1人因此就醫，銀髮族保命防跌成關鍵課題。

台灣生活復能健康促進協會理事長、職能治療師鍾孟修說，長者跌倒風險分為內在與外在因素，內在因素有身體功能退化、慢性病影響、神經系統與認知功能改變、藥物影響與心理狀態害怕跌倒；外在因素則為環境問題、不適當輔具或設備、穿著不適合鞋子或天氣影響。

鍾孟修提醒，長者防跌應從視力、聽力、行動與營養等功能著手。視力功能防跌策略可透過視力輔助，提供適當眼鏡或放大鏡識別障礙物，或照明改善，增加家庭空間光線及對比，定期篩檢與治療矯正是關鍵，每年定期檢查視力，早期發現介入矯正治療，預防看不清跌倒。

視力功能防跌策略分為定期聽力檢查、使用助聽器、環境聲音調整與安全提示，鍾孟修表示，早期發現聽力衰退改善相當重要，因前庭功能影響跌倒風險，助聽輔助器也能協助長輩提高警覺性、延緩認知退化，建議居家環境避免背景噪音，結合聲光警示系統，提高辨識。

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鍾孟修說，行動功能防跌策略則強調長輩應保持肌力運動與平衡訓練習慣，同時透過健走或慢跑，增加步行距離維持步態訓練，避免跌倒，建議在長輩經常出沒的地點放置地板止滑、安裝扶手、去除雜物確保環境安全，助行器與拐杖等輔具支持也能降低失足風險。

營養功能防跌策略也不能忽視，鍾孟修提醒以「高蛋白飲食」、「水分補充」、「攝取鈣與維生素D」與「營養篩檢」為核心，均衡飲食和曬太陽獲得鈣、蛋白質與維生素D，維持肌肉與骨骼，保持水分減少身體不適帶來的跌到風險，定期評估營養攝取有助延緩衰弱與肌少症。（編輯：陳政偉）1140218