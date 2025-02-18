屈公病境外移入增3例 累計7例為5年同期最高

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（中央社記者曾以寧台北18日電）衛生福利部疾病管制署今天公布，新增3例屈公病境外移入病例，為20多歲自菲律賓入境20多歲女性，以及印尼入境50多歲男性和30多歲女性。今年累計7例境外移入，為5年同期最高。

疾管署疫情中心副主任李佳琳在例行疫報公布，國內新增3例屈公病境外移入病例，1名菲律賓境外移入個案為20多歲女性，於入境時發燒經機場檢疫站攔檢及採檢送驗後確診。

李佳琳說明，另2名印尼境外移入個案，為50多歲男性及30多歲女性，入境前即出現關節痛、肌肉痛等症狀，入境後仍有不適症狀至醫院就醫，經醫院通報採檢後確診。衛生單位已針對前述個案住處完成病媒蚊密度調查、孳生源清除等防治工作。

疾管署統計，今年截至2月17日累計7例確定病例，均為境外移入，分別自印尼（6例）及菲律賓（1例）移入，病例數為近5年同期最高；去年累計20例確定病例，亦均為境外移入，且多自東南亞國家移入。

疾管署指出，全球疫情持續，今年截至1月22日，巴西、巴拉圭、哥倫比亞及法屬留尼旺島累積報告逾5000例病例及2例死亡，以巴西最多；去年全球累計約62萬例病例及213例死亡，分布於美洲、亞洲、非洲及歐洲，其中亞洲病例數以印度最多，鄰近國家泰國及馬來西亞也持續發生病例，美洲以巴西病例數最多，其次為巴拉圭。

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疾管署說明，屈公病由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀包括突然發燒、關節痛或關節炎（特別是手腳的小關節、手腕和腳踝）、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；症狀持續3至7天。

疾管署呼籲，無論屈公病或登革熱，最有效的預防方法均為清除孳生源，民眾應定期檢視戶內外環境，澈底清除積水容器，防止病媒蚊孳生。同時提醒計劃前往屈公病流行地區的民眾，應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可的防蚊液。（編輯：管中維）1140218