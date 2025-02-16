台南夫妻赴印尼探親 返台就醫確診屈公病

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市麻豆區一對夫妻至印尼探親時出現關節、肌肉疼痛症狀，經服藥緩解，返台後仍不適就醫，昨天由疾病管制署公布為屈公病確診病例，市府規劃今天進行化學防治作業。

台南市衛生局發布新聞稿指出，疾管署昨天公布台南市新增2例屈公病境外確診病例，個案為麻豆區海埔里50多歲本國籍男性及36歲本國籍女性，2人為夫妻，1月25日至2月7日赴印尼探親，期間皆曾出現關節痛、肌肉痛等症狀，自行服用藥物後症狀緩解。

衛生局指出，2人7日自香港轉機於高雄機場入境後返回台南住家，當晚因身體仍有不適，前往醫院就醫，14日進行第2次採檢，昨天經疾管署南區實驗室檢驗結果，2人為屈公病陽性確診。

衛生局表示，衛生單位及區公所等防疫團隊，於通報當日已針對個案居住地室內進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除、病蚊媒密度調查及衛生教育等防治作為，並規劃今天進行化學防治作業。

衛生局指出，依據疾管署傳染病統計資料，今年截至昨天為止，全國共有7例屈公病境外移入病例，分布於新竹縣（1例）、新竹市（1例）、新北市（1例）、高雄市（1例）、桃園市（1例）及台南市（2例），感染國家為印尼6例、菲律賓1例。

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衛生局表示，屈公病在台灣屬第二類法定傳染病，傳播病媒蚊主要為埃及斑蚊及白線斑蚊，發病初期症狀與登革熱、茲卡病毒感染症相似，主要包含發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛或皮疹，部分感染者倦怠感和關節痛會持續數週至數月，此與登革熱表現不同。

衛生局指出，無論是屈公病或登革熱，最有效預防方法均為清除孳生源，民眾應定期檢視戶內外環境，落實「巡、倒、清、刷」，澈底清除積水容器，防止病媒蚊孳生，並提醒計畫前往東南亞國家或流行地區民眾應做好防蚊措施。（編輯：張雅淨）1140216