龍發堂違法收容4病患 凱旋醫院進場安置就醫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄18日電）高雄龍發堂民國107年遭市府解散，卻持續收容精神疾病個案，林姓幹部涉嫌於112年私行拘禁收容人。高雄市衛生局表示，市立凱旋醫院團隊今天進場，完成4名病患就醫安置。

衛生局表示，市府為保障精神障礙者法定權益，除持續列管嚴查非法精神照顧機構，並落實整合精神個案關懷、長期照護、精神醫療照護、社會福利等資源，完善社會安全網功能。

衛生局長黃志中今天下午率衛生局人員、市立凱旋醫院團隊，無預警到龍發堂評估個案精神現況，轉銜4名精神疾病患者到市立醫院以保障個案權利，共同維護社會安全網絡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局說明，依據精神衛生法於113年12月14日修正後公布實施，龍發堂為「非合格立案」機構，不得收容或安置民眾長期生活居住機構或場所，經今年1月6日稽查確認有容留精神疾病患者4名。市府團隊今日再度無預警進場，在龍發堂配合下已完成4名精神疾病患者轉銜到凱旋醫院就醫安置作業。

高雄龍發堂曾收容大量精神病患，民國107年遭市府依法解散，高雄檢警卻在112年發現，一名林姓龍發堂幹部涉以鐵鍊拘禁或持棍棒毆打收容人，橋頭地檢署日前偵結依私行拘禁等罪嫌起訴。起訴消息也讓龍發堂仍收容精神疾病患者的狀況再度被外界關注。（編輯：郭諭儒）1140218