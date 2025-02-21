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吳德榮：鋒面掠過冷氣團南下 北台灣越晚越冷下探12度

2025/2/21 09:24（2/21 09:35 更新）
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圖為台北市信義區街頭民眾，許多人穿戴圍巾、毛帽防寒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北21日電）氣象專家吳德榮說，今天鋒面掠過，緊接著大陸冷氣團南下，氣溫下降，北台灣越晚越冷，低溫下探攝氏12度，提醒民眾要注意保暖。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今天鋒面掠過，北部、東半部有局部短暫雨。中央氣象署也針對基隆市及新北市發布大雨特報。

吳德榮表示，接著大陸冷氣團南下，氣溫降，北台灣愈晚愈冷，從攝氏17度降至12度，其他地區早晚冷。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明天冷空氣持平、23日再增強、影響至25日清晨，比上一波濕冷，影響時間也較久，台灣平地的最低氣溫將下探7度，要注意保暖，北部、東半部有局部短暫雨，中南部晴時多雲。

冷空氣是否有機會達到強烈大陸冷氣團等級，吳德榮說，23日入夜至25日清晨、早晚氣溫降至最低，很接近強烈大陸冷氣團的標準，但還須密切觀察。

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吳德榮表示，最新各國（歐、美、日、加）模式模擬皆顯示，25日白天起至3月2日台灣都在暖氣團範圍內，各地持續偏暖，易起霧的天氣；無明顯冷空氣，故也沒有冷到2月底的條件。

吳德榮指出，最新歐（ECMWF）、美（GFS）模式模擬顯示，26日有中層雲通過，雲量略增、山區有零星飄雨的機率，28日雖有鋒面尾端掠過北部海面，模式已調得對各地幾無影響。（編輯：陳政偉）1140221

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