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鋒面通過及東北季風增強 北、東北部轉涼降雨機率高

2025/2/21 08:25（2/21 09:08 更新）
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21日清晨起鋒面通過與東北季風增強，北部、東北部轉涼，且有局部短暫雨。圖為台北市中正區民眾搭起外套避雨。（中央社檔案照片）
21日清晨起鋒面通過與東北季風增強，北部、東北部轉涼，且有局部短暫雨。圖為台北市中正區民眾搭起外套避雨。（中央社檔案照片）
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（中央社台北21日電）中央氣象署表示，今天清晨起鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，今晚至明日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；桃園以北、東半部地區及馬祖有局部短暫雨。

氣象署說明，預測低溫中部以北及東北部低溫約攝氏13至15度，其他地區低溫16、17度，高溫方面北部及東北部16至18度，中南部及花東地區約20至25度，感受較為舒適；澎湖全天14至16度、金門11至16度、馬祖7至9度。

天氣方面，桃園以北、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，其中在基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，北部地區及中部山區亦有零星短暫雨，外出備妥雨具，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

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氣象署也提醒，今日清晨至上午台南以北沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有較強陣風；東北風增強，下午起新竹至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，新北、桃園沿海空曠地區及基隆北海岸、金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，特別注意。

另外，今晨桃園至高雄地區易有局部低雲或霧影響能見度，行車用路注意安全。（編輯：陳政偉）1140221

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