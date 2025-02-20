新北滬尾櫻花大道追美景 微風輕拂如飄雨超浪漫

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北各地櫻花盛開，賞櫻秘境爭奇鬥豔，市府觀旅局今天表示，淡水滬尾櫻花大道盛開，交通便利，遠可眺青山、近可觀紅花，還可體驗農家悠閒生活樂趣，近日吸引許多浪漫賞櫻客。

新北市府表示，山櫻花又稱緋寒櫻，花型呈吊鐘狀，花色為濃桃紅色，為冬末春初最早開的櫻花。台灣山櫻花與日本山櫻花雜交的品種，在台灣稱為富士櫻，花朵為粉紅色或淡紅色。

觀光旅遊局新聞稿表示，推薦中和區烘爐地與石碇區二格櫻花步道的賞櫻秘境。烘爐地通往南山福德宮的S型彎道上，沿線種植成排的台灣山櫻綻放，與福德正神像和金碧輝煌的廟宇相輝映。

觀旅局說，淡水區賞櫻地點包括北投子溪櫻花林步道，從淡海輕軌淡金北新站，步行約3分鐘可到達，沿河岸種植百株吉野櫻，盛開時白裡透紅，十分美麗。

另外，淡水滬尾櫻花大道山櫻花正盛開，從淡海輕軌淡金鄧公站下車，沿鄧公路步行約100公尺，就是通往三空泉、樹林口，綿延4公里長的櫻花隧道，形成美麗粉紅長廊。

記者實際步行觀察，鄧公路兩旁的櫻花已陸續盛開，茂密花況形成櫻花隧道美景，微風輕拂，粉紅花瓣飄落有如浪漫花雨，吸引不少追櫻的健行民眾攝影。

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另外，土城區太極嶺也呈現桃紅山櫻爆開，登步道可享受森呼吸，遠眺盆地的無敵山景，將美景盡收眼底。

農業局表示，淡水、三芝、石門、三峽等吸睛的賞櫻秘境，周邊也有休閒農場，隨季節變化各有特色，專業導覽可介紹友善耕作的蔬果、香草及花卉等生態，主推健康悠閒養生的慢活。（編輯：方沛清）1140220

新北市淡水區滬尾櫻花大道山櫻花正盛開，微風輕拂，豔紅花瓣飄落有如浪漫花雨，灑落滿地。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年2月20日