加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
路透：美拒起草聯合國挺烏克蘭決議 也反對G7聲明譴責俄羅斯
首頁 / 生活

私大兼任教師鐘點費擬比照公校 教團：遲11年喜訊

2025/2/21 11:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北21日電）少子女化使許多私立大學缺乏經費，一直不調整兼任教師鐘點費，教育部近日推動修法，擬規定鐘點費「不得低於」公立學校標準。全教產形容是「遲了11年的喜訊。」

教育部擬修正「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，日前發函教育團體收集意見。草案第16條，擬將私大兼任教師鐘點費的支給基準，由「不得低於本辦法中華民國103年8月1日施行時之數額」，改為「不得低於公立專科以上學校兼任教師鐘點費支給數額」。

全國教育產業總工會（全教產）今天發布新聞稿指出，過去這11年來，私大如果沒有經費，就可以一直不調整兼任教師的鐘點費，教育部的修法是遲了11年的喜訊，也符合全教產去年11月在立法院公聽會的呼籲。

google news透過 Google News追蹤中央社

全教產指出，目前絕多數私大都沒有達到公立學校基準，導致兼任教師待遇普遍偏低，又無續聘保障，隨時面臨被解僱且無資遣費的窘境，勞動條件長期受到忽視。

全教產呼籲教育部正視教師處境，及早通過相關條文，讓私大兼任教師享有「同工同酬」的基本勞動條件，保障高等教育品質，進而維護學生的受教權益。（編輯：陳政偉）1140221

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：