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華語文新教材出版 融入台灣文化和文學特色

2025/2/21 16:46
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（中央社記者許秩維台北21日電）為推廣台灣的華語文教學，台灣文學館和台師大國語教學中心攜手出版兩本新教材，將台灣文化和文學特色融入華語文教學，幫助華語學習者更瞭解台灣的獨特歷史與文化底蘊。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，為讓大家更了解台灣文學館和台師大國語教學中心攜手出版的「台灣文化教材」、「台灣文學讀本」兩本新教材，台師大因此舉行「基於台灣文化特色的華語文教學研討會」，廣邀學術界與教育界人士共襄盛舉。

台師大副校長印永翔表示，研討會聚焦這兩本教材，旨在將台灣文化與文學融入華語教學，幫助全球華語學習者更全面理解台灣的文學、文化與社會背景。

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台灣文學館館長陳瑩芳提到，「台灣文化教材」精選海洋文化、地理特色、飲食習俗等台灣各具代表性的文化元素；「台灣文學讀本」則集結不同時代與背景的台灣作家作品，體現台灣文學的多樣性與深度，涵蓋原住民族文學、人權文學、眷村文學、女性文學等主題。

台師大國語教學中心主任蔡雅薰認為，「台灣文化教材」與「台灣文學讀本」為全球華語學習者提供更豐富的學習資源，讓他們在掌握語言技能的同時，也能深入了解這片寶島的獨特歷史與文化底蘊。（編輯：謝雅竹）1140221

#台師大
#台灣文學館
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