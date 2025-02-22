台灣燈會最後週末人次破200萬 機捷進出站順暢

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（中央社記者葉臻桃園22日電）台灣燈會將在明天閉幕，今明2天是最後週末。桃市府說，今天賞燈人次估超過200萬，因交通疏導策略調整奏效、機捷縮短發車班距，未發生旅客搭不上機捷等情形，各站進出順暢。

台灣燈會在15日首個週六假日湧入220萬人次，造成大眾運輸被搭到「癱瘓」，甚至有民眾被擠在機捷月台近1小時，桃園市政府等單位緊急研提多項疏運精進措施。

桃園市政府今天晚間表示，燈會中午過後即湧現人潮，包含響應燈區預計超過200萬人次，桃園機場捷運全日運量也預估超過21萬人次；因各項調整策略奏效，各站進出順暢，無明顯堵塞情況。

市府表示，經跨單位多日沙盤推演與實際操作，相關疏導措施皆有效施行，包括下午2時機捷縮短發車班距為5分鐘，連動進出站簡化的策略，讓旅客在月台上下車密集有序、通行無阻。

市府說，特別設置的A20站停車區在下午約4時已近9成滿，有約1800輛車次湧入並持續增加；因整體平面接駁充足與機捷運能效率提升，未見搭乘不上機捷列車情況。

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市府也說，活動接駁車截至今天傍晚5時止共載運494車次，累積載客超過1.2萬人次；預計全日可超過1000車次，預計今天結束接駁車累計載客將達3萬人次。

市府表示，但仍備妥雙點（A16至A18站、A19至A20站）備援接駁車，因應瞬間暴量人流，以及備妥機場備援接駁車往返機場捷運站等相關資源，確保交通順暢。（編輯：方沛清）1140222