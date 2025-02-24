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新北桃竹苗6縣市低溫探10度 25日白天迅速回溫

2025/2/24 17:51（2/24 18:47 更新）
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圖為24日台北市大安區許多民眾身穿厚衣通勤。中央社記者鄭清元攝 114年2月24日
圖為24日台北市大安區許多民眾身穿厚衣通勤。中央社記者鄭清元攝 114年2月24日
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（中央社記者張雄風台北24日電）氣象署表示，今晚明晨強烈大陸冷氣團影響，新北等6縣市防攝氏10度以下低溫，明天白天各地高溫可達20度以上；228連假天氣穩定、西半部高溫約25至28度；提醒本週西半部易有局部霧。

氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，今晚明晨受到強烈大陸冷氣團影響，加上水氣漸減，可能有輻射冷卻作用，各地仍要留意低溫，中部以北普遍低溫約12、13度，南部、花東約14、15度，近山區、空曠地區仍然會再低一些，其中新北市、宜蘭、桃竹苗、金門地區有局部10度低溫發生的機率。

張竣堯表示，今天桃園以北、宜蘭白天高溫僅13、14度左右，但明天白天明顯回溫，北部高溫可回升至20到22度，本週氣溫是逐漸回暖的過程，普遍高溫都可達20度以上，尤其西半部地區在228連假高溫約25至28度；本週低溫變化不大，各地約15至18度。

降雨方面，張竣堯指出，今天下半天到明天清晨，桃園以北、東半部有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大北山區及宜蘭地區可能有局部大雨發生；預計明天白天明顯轉乾，各地大多為多雲到晴，東半部偶有零星短暫雨。

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張竣堯說，26、27日華南雲系東移，中部以北及東半部地區有零星短暫雨；228連假各地再轉乾，僅花東、恆春半島局部短暫雨；3月3日鋒面接近，上半天相對穩定，下半天開始北部、東北部局部短暫陣雨；預估3月4日有另一波冷空氣影響，但強度仍要再觀察。

張竣堯特別提醒，明晚起到228連假期間，金馬地區、夜晚清晨的西半部地區易有霧或低雲，影響能見度，交通往返要特別注意。（編輯：李亨山）1140224

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各縣市24日晚間6時至25日白天6時氣溫預報。（圖取自氣象署網頁cwb.gov.tw）
各縣市24日晚間6時至25日白天6時氣溫預報。（圖取自氣象署網頁cwb.gov.tw）
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