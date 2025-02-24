搶救清華大學老梅樹 盼再現梅花開滿枝頭

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（中央社記者郭宣彣新竹市24日電）清華大學梅園為紀念老校長梅貽琦精神的地標，但園內201棵超過60歲老梅樹得「日燒病」致枝幹溝腐，清華今天啟動搶救梅園醫療計畫，盼明年梅花再開時節，再見梅花滿開枝頭。

清華大學今天啟動梅園醫療保育與栽培計畫，清華大學總務長張祥光表示，梅園現有299棵梅樹，其中201棵是60歲的高齡老梅樹，品種以青梅為主，雖用心養護照顧，卻出現樹幹腐朽、頂梢乾枯、芽體生長不良等問題。

老樹救援協會常務理事劉東啟接受媒體訪問說，梅園表層約60公分的土壤硬度過高，老梅樹根系無法正常發展、吸收水分，導致枝梢末端枯凋、不生新葉，枝幹斷裂處也無力癒合，研判是得了俗稱「日燒病」。

老樹救援協會將運用「水刀土壤穿孔」技術，在梅樹周圍土壤打出多個深達1公尺的透氣孔道，以活化表土，添加鬆化資材，並在孔洞內投入有機益生菌肥料，助老梅樹根系健康發展。

劉東啟說，梅樹的健康狀況透過土壤改良與養護，預計明年春天就能看到改善，包括葉量增加、枝條茁壯、花朵也更大，重現生命力。

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校長高為元表示，感謝清華校友、上緯投控董事長蔡朝陽捐款支持，共同啟動梅園新生計畫，期待明年梅花再開時節，能見到梅花滿開枝頭。

清華大學在台建校首任校長梅貽琦1962年辭世，長眠於師生在校園內建的墓園，周圍遍植梅花，為現在的梅園，而每年2月梅花盛開時，梅園更吸引民眾賞梅，為竹市賞梅勝地之一。（編輯：方沛清）1140224