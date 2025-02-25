COVID-19增1死 幼童疫苗改半量成人劑型供應

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（中央社記者曾以寧台北25日電）疾管署今天表示，上週新增14例COVID-19本土重症及1例死亡，包含北部50多歲女染病後合併呼吸衰竭，仍在加護病房治療中。12歲以下幼童疫苗，明天起以半量成人劑型提供。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報表示，國內2月18至24日新增14例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發重症本土病例，及1例死亡；自去年9月1日起至今年2月24日，併發重症本土病例累計502例，其中106例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多。

重症個案部分，防疫醫師林詠青說明，其中年紀較輕個案，為北部50多歲女性，有高血壓、氣喘、癌症等病史，2022年前有接種過COVID-19疫苗，但後來就沒有再接種，更沒有打最新的JN.1疫苗。

林詠青指出，個案在2月中旬咳嗽有痰，且症狀持續，至醫院就醫發現血壓血氧偏低，白血球、發炎指數上升，胸部電腦斷層發現有肺炎，檢驗確認感染COVID-19病毒，研判COVID-19感染合併呼吸衰竭，收加護病房給予抗病毒藥物治療，目前住院已1週，還在加護病房治療中。

國內變異株監測部分，郭宏偉指出，國內近4週本土病例新冠變異株檢出以XEC為主，其次依序為KP.3.1.1、LP.8.1及JN.1。

疾管署發言人曾淑慧說明，不論XEC、KP.3.1.1，或是LP.8.1，都是JN.1變異株的子代，相關研究顯示，JN.1疫苗仍可以對其提供有效保護。XEC變異株部分，雖然複製能力比較快，但是目前沒有相關研究顯示會造成比較多的重症死亡，快篩試劑和藥物也都仍有效。

（疾管署提供）

（疾管署提供）

莫德納JN.1疫苗部分，曾淑慧表示，此次共採購疫苗500萬劑成人劑型、50萬劑幼童劑型，目前幼童劑型50萬劑已經全數使用完畢。

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因應接種需求，曾淑慧表示，依據衛福部傳染病防治諮詢會流感防治組及預防接種組聯席會議決議，明天起提供莫德納JN.1疫苗單劑型（0.5毫升）用於滿6個月至11歲幼童接種0.25毫升，且依感染管制原則，採「單劑型排掉半劑量後接種剩餘0.25毫升劑量使用」

疾管署統計，截至今年2月24日止，JN.1疫苗已累計接種201.2萬人次，為去年同期1.1倍，目前全國尚餘莫德納JN.1疫苗約326.5萬劑、Novavax JN.1疫苗約8.9萬劑。（編輯：李亨山）1140225