中國研究發現新蝙蝠病毒 與COVID-19入人體細胞方式相同

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（中央社芝加哥21日綜合外電報導）中國研究人員最近新發現1種蝙蝠冠狀病毒，與COVID-19的病毒一樣利用相同的細胞表面蛋白進入人體細胞，引發傳染人類疑慮。但專家也指出數個無須過度擔憂的理由。

路透社報導，中國研究人員在「細胞」（Cell）期刊發布報告指出，這個名為HKU5-CoV-2的蝙蝠冠狀病毒與引發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的病毒SARS-CoV-2一樣，含有稱為「弗林蛋白酶切割位置」（furin cleavage site）的特徵，可助其透過人體細胞表面的ACE2受體蛋白進入細胞。

實驗室結果顯示，無論在試管或在人體腸道及呼吸道的模型中，HKU5-CoV-2都能感染含高濃度ACE2的人體細胞。但研究人員也指出，這種病毒還有一些限制，不像SARS-CoV-2已能如此容易進入人體細胞。

報告表示，與SARS-CoV-2相比，HKU5-CoV-2與人類ACE2的結合親和性明顯較低；且在適應人體上，這種病毒也有其他較為不佳的因素，暗示「不應誇大其在人類群體中出現的風險」。

此外經過進一步實驗，研究人員已發現針對這種蝙蝠病毒的單株抗體和抗病毒藥物。

美國明尼蘇達大學（University of Minnesota）傳染病專家歐斯特荷姆（Michael Osterholm）同樣表示，這份研究報告掀起的疫情疑慮反應「過度」。

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他指出，與2019年相比，群眾對於嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的類似病毒已有大量免疫力，可能降低大流行的風險。

今天稍早報導過這項研究的彭博（Bloomberg News）則說，相關消息帶動COVID-19疫苗製造商股價上揚。輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）和諾瓦瓦克斯（Novavax）今天股價分別收高1.5%、5.3%和0.9%。（譯者：盧映孜/核稿：張正芊）1140222