追思淨耀法師 賴總統頒褒揚令表彰奉獻慈悲精神

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（中央社記者趙敏雅新北27日電）淨耀法師1月28日圓寂，總統賴清德今天出席淨耀法師追思讚頌大典並親頒褒揚令，表彰淨耀法師致力感化教育及關懷社會弱勢，也感謝其擔任全韌性委員會顧問，奉獻心力保護國家。

淨耀法師追思讚頌大典上午在新北市板橋體育館舉行，國內各方宗教人士出席，現場莊嚴肅穆，賴總統頒發褒揚令予法眷代表，新北市長侯友宜也頒發褒揚狀。內政部長劉世芳、台北市長蔣萬安等人皆到場。

現場影片指出，淨耀法師生於1954年，俗名徐明輝，畢業於世界新聞專科學校（世新大學前身）編輯採訪科，曾任記者。因為一場車禍，讓他對生命產生另一層體悟，1982年披剃出家。

淨耀法師曾表示，因為自己過去有段荒唐歲月，1986年接受邀請針對「一清專案」受刑人施予宗教感化教育後，他便長期巡迴各監獄、看守所、輔育院及感化院等機構，從事教化工作。

此外，淨耀法師興建少年福利機構「普賢慈海家園」，安置家庭變故適應不良或刑滿出獄的青少年，協助就學及就業。淨耀法師去年獲聘總統府全社會防衛韌性委員會顧問。

賴總統表示，淨耀法師青年入道，身兼慈法禪寺、法王寺、普賢講堂、東富禪寺、金佛寺方丈等職務，一生護法、護教不遺餘力；畢生弘揚佛法，廣開法筵、安生渡眾，宏法足跡遍及海外20多國，一步一腳印，大力推廣佛教文化，落實人間佛教理念，功在社會。

賴總統說，淨耀法師秉持普賢菩薩難行能行、難忍能忍精神，推動社會服務近40年，除了投入感化教育、致力反毒宣傳、推動公益慈善，也積極關懷社會弱勢、耕耘藝術文化、促進宗教交流，可謂遺愛人間。

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賴總統指出，淨耀法師對台灣社會與佛教貢獻非凡，去年他在總統府成立全社會防衛韌性委員會，感謝淨耀法師願意受邀擔任顧問，可以感受到淨耀法師關心、愛護國家，且願意奉獻心力保護國家。

賴總統表示，淨耀法師一生慈悲為懷、修行弘法，感化芸芸眾生，令人感佩，淨耀法師的慈悲精神將永留人間，為大眾追憶緬懷，啟發更多人。（編輯：李錫璋）1140227

淨耀法師1月28日圓寂，總統賴清德（右2）27日出席淨耀法師追思讚頌大典並親自頒發褒揚令，表彰淨耀法師對社會的貢獻。中央社記者王騰毅攝 114年2月27日