國道大致順暢 228連假收假日留意11地雷路段

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（中央社記者余曉涵台北1日電）今天是228連假第2天，國道截至傍晚大致順暢。明天是收假日，高公局表示，預計明天重點壅塞路段為國1北向西螺至埔鹽系統等11路段，恐車多壅塞。

交通部高速公路局發布新聞稿表示，今天下午國道僅部分路段因事故造成短暫壅塞外，其餘路段大致均能維持行車正常，截至下午5時，國道交通量為71.7百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里，仍在預期範圍。

明天是228連假收假日，預估國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達63百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局說，明天重點壅塞路段為國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向舊正至霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段。

高公局建議，西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。

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省道方面，公路局指出，預計明天民眾將陸續返回工作地點，部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將湧現車潮，包含台61線鳳鼻至香山及中彰大橋、台1線水底寮至楓港、台9線蘇花路廊及南迴公路、台74線接國3霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及台86線接國1仁德系統交流道、台2線（關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段）、台9甲線新店至烏來、台3線大溪等路段。

公路局建議，用路人多加利用幸福公路App掌握即時路況，避開尖峰時段及路段，並遵循警廣與路側「資訊可變標誌（CMS）」之路況與旅行時間資訊，及早因應避免壅塞。（編輯：陳政偉）1140301