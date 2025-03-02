台灣德國攜手發現新魚種 以高雄舊稱命名打狗異鰭鱵

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（中央社記者張已亷高雄2日電）台灣與德國學者日前合作調查，確認在德國漢堡自然博物館標示「Takao，Formosa」的不明魚類標本為新魚種，以高雄舊稱「打狗」命名為打狗異鰭鱵，有助未來海洋基礎科研。

台北市立大學地球環境暨生物資源學系助理教授廖運志告訴中央社記者，他2021年在國家海洋研究院擔任副研究員期間，某次與同事在高雄港旁休憩時，發現海面有俗稱「水針魚」的異鰭鱵出沒，就此投入研究異鰭鱵，「其實是意外，也是好奇。」

廖運志說，全球已知有19種異鰭鱵屬魚類，而台灣早期有記錄「蟾異鰭鱵」及「董氏異鰭鱵」2種，他後續與國海院海洋生態及保育研究中心主任張至維等人合作，發現高雄港周邊出現大量異鰭鱵，經調查及比對相關文獻，確認為新記錄物種「匙鰭異鰭鱵」。

廖運志表示，眾人在接續科研期間透過文獻查閱，發現一名美國學者在1986年提及，德國漢堡自然博物館中有1件不明魚類標本，標籤註明1907年，採集地為「Takao，Formosa」，魚種因上頷較長、胸鰭、臀鰭的鰭條數量較少，與已知物種不符，標本描述內容簡單，卻引起他的注意。

廖運志指出，當時為調查而聯繫漢堡自然博物館，與德國學者開啟跨國合作契機，由對方提供標本測量資料並將標本寄到台灣，讓研究團隊能詳細檢視比對，後續由團隊到台灣各地尋找，終在2023年於嘉義縣東石漁港附近紅樹林釣獲數尾異鰭鱵，經分子DNA鑑定等方式確認與相近魚種之間有明顯差異，是未曾記錄物種。

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廖運志說，團隊將其命名為「打狗異鰭鱵」（Zenarchopterus takaoensis），是在台灣西南部發現的全新魚類，研究成果去年底在國際知名學術期刊「Zootaxa」發表，是他與張至維、德國漢堡自然博物館研究員合組跨國團隊成果，但打狗異鰭鱵族群數量少、分布範圍尚待調查。

廖運志指出，異鰭鱵多棲息熱帶地區，依賴紅樹林等生態環境維生，而台灣氣候為熱帶及副熱帶，過去種類數量很少，現在卻能發現為數不少的異鰭鱵，顯示魚群可能因海水暖化後，讓牠們有機會向北方擴散、定居下來。因此，異鰭鱵是監測海水暖化，或呈現環境是否受到干擾與破壞的指標性物種，對於未來海洋基礎相關科學研究有非常重要意義。（編輯：李淑華）1140302