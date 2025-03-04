思覺失調、躁鬱症遺傳對認知影響 國衛院研究解密

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（中央社記者曾以寧台北4日電）思覺失調症和躁鬱症共享部分遺傳變異。國衛院研究發現，有越多與此2症有關的遺傳變異者，教育程度越高；但僅與思覺失調症有關的遺傳變異，對認知和教育程度影響則不同。

此篇研究通訊作者、國家衛生研究院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員王世亨告訴中央社記者，這項研究研究成果已於去年11月發表於精神領域期刊「轉譯精神醫學」（Translational Psychiatry）。

王世亨指出，思覺失調症與躁鬱症都是重大精神疾患，發病後患者認知表現都會下降，且若在受教育年紀發病，受教育程度也會受影響、連帶影響中老年後認知表現；其中思覺失調症患者的認知表現更可能在發病前就較差，且兩種疾病對認知表現影響程度也不同。

過往研究指出，思覺失調症有7到8成是受遺傳影響，躁鬱症則約5到7成。且過往遺傳研究已找出與思覺失調、躁鬱症皆有關，或是分別只與其中一種疾病有關的基因變異。因此研究團隊好奇，思覺失調症和躁鬱症各自或共享的遺傳風險，與教育程度、認知表現的關係如何。

團隊採用台灣人體生物資料庫中約10萬名沒有思覺失調症也沒有躁鬱症者的樣本，進行分析。

結果發現，思覺失調症整體遺傳風險與躁鬱症整體遺傳風險越高，或是兩者共享遺傳風險越高，教育程度都會越高；但若單看僅會影響思覺失調症的遺傳風險，則此遺傳風險越高，受教程度越低。

認知表現部分，王世亨指出，在約2.7萬名60歲以上長者資料，整體思覺失調遺傳風險越高，認知表現越差；躁鬱症整體遺傳風險越高，認知表現卻較好。但追蹤其中約6000人4年後認知表現發現，僅影響思覺失調的遺傳風險越高，認知表現下降越多。

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王世亨分析，從研究結果可推論，思覺失調症和躁鬱症在認知遺傳的關聯性上，有所不同；且思覺失調症遺傳風險與教育程度的正相關，應是來自與躁鬱症共享的遺傳變異。

王世亨說明，這是首次以台灣資料進行相關研究，且與過往不同的是，有計算出2種疾病的對比遺傳風險；研究結果符合精神科醫師臨床觀察，即思覺失調症不同亞型中，有些與認知表現有關、有些與認知表現無關，未來將可進一步研究了解特定遺傳變異的個別影響。（編輯：李亨山）1140304