歷史建築基中官舍遭祝融 將轉型教育展示空間

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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）基隆市歷史建築「基隆中學校官舍」2月8日起火燃燒，所幸火勢不大迅速撲滅，經消防局調查，不排除燃放爆竹不慎引起，基隆高中已完成再利用計畫草案，將轉型為教育展示空間。

國立基隆高中今天發布新聞稿指出，基隆市消防局2月26日公布「基隆中學校官舍」火災調查結果，研判「不排除為燃放爆竹不慎引起火災之可能」，校方對此表示尊重，也感謝基隆市各界包含市長謝國樑表達支持維護重要文化資產，校方將進一步強化安全管理，確保歷史建築的完整保存與合理運用。

基隆高中指出，校方已針對歷史脈絡研究、建築結構評估與損壞分析，初步完成「基隆中學校官舍修復及再利用計畫」草案，後續將與基隆市文化觀光局及專業學者合作，提出完整修繕方案。

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基隆高中表示，未來修復工程將維持建築原貌，針對屋架、牆體、地板等結構整修，並細緻復原屋瓦、屋脊、桁條等細部構件，並計畫將官舍轉型為教育展示空間開放參訪，成為歷史文化推廣基地，甚至納入「大基隆歷史場景再現整合計畫」中，結合基隆其他歷史古蹟景點，讓官舍成為基隆重要的文化觀光據點。

基隆高中指出，修復及再利用計畫預估經費約新台幣5000萬元，將積極向中央及地方政府申請補助，並期待社會各界支持，攜手保護這座見證基隆百年教育發展的歷史建築。（編輯：方沛清）1140304