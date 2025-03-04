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國1五股至高公局交通量 113年日均27萬輛次最高

2025/3/4 15:18
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（中央社記者余曉涵台北4日電）高公局今天公布去年國道相關數據，其中交通量最高的路段前3名為國1五股至高公局、國1鼎金系統至高雄及國3土城至樹林路段，其中國1五股至高公局每天平均有27萬輛次。

交通部高速公路局今天發布新聞稿指出，113年度國道延車公里為3萬5302百萬車公里（MVK），相較於112年略微下降，若扣除颱風造成約10天的影響則仍呈現上升趨勢。

國道交通量最高路段，高公局說，根據統計前3名為國1五股至高公局平均每天27萬輛次、國1鼎金系統至高雄每天22萬及國3土城至樹林路段每天21萬輛次；進出旅次量前3名的交流道為國1林口交流道、國1（國2）機場系統交流道及國1桃園交流道。

大貨車、聯結車比例前3名路段，為國1南向漁港路至高雄端、北向高雄端至五甲系統及國3南向後龍至通霄路段。

高公局也分析ETC電子收費系統相關資料，發現日平均有高達150萬至170萬輛車行駛國道，延車公里高達90至130MVK。

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高公局表示，去年度交通量最高路段為國1五股至高公局路段，平均每日雙向交通量超過27萬輛次（平面路段，不含高架），第2、3名則為國1鼎金系統至高雄及國3土城至樹林路段，分別約為每日22萬及21萬輛次。

另外，去年大貨車、聯結車比例最高的路段，高公局指出，國1南向漁港路至高雄端路段，重車比例約為54%，第2、3名則為國1北向高雄端至五甲系統及國3南向後龍至通霄路段，重車比例分別約為44%及28%。（編輯：陳政偉）1140304

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