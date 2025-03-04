評估重機上國道民調重啟 結果下半年公布

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（中央社記者余曉涵台北4日電）重型機車是否能上國道一直爭論不休，交通部高速公路局今天宣布，啟動第12次民調，結果預計下半年對外公布。除此之外，高公局說，重機上國道的第3次檢核結果預計年底出爐。

立法院在2011年11月三讀通過道路交通管理處罰條例部分修正條文，有條件開放重機上國道，且建議開放國道6號、8號及3號新化以南路段為優先試辦路段。但至今仍未開放，大型重機團體不時舉辦活動爭取路權。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，為瞭解民眾對於開放550c.c.以上大型重型機車行駛高速公路意向，近期將啟動市話及手機民意調查作業，預計下半年將對外公布結果。

高公局交通管理組長楊淑娟表示，前11次的民調都有6到7成的民眾反對開放。

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除此之外，高公局指出，去年11月也展開為期1整年的第3次檢核重機，結果預計今年年底出爐。

楊淑娟說，過去2次檢核結果，在安全面向、駕駛行為上都有些疑慮，將看這次的民調跟檢核結果再決定要不要開放重機上國道。（編輯：陳清芳）1140304