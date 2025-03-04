關鍵保鮮液成就躺平包裝 洋桔梗空運效益增3成

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）掌握氣候優勢，台灣冬季銷日本洋桔梗，農試所今天發布費時1年多研發出保鮮液等關鍵技術，捨直立式、重返最初平躺式包裝，一舉提高空運空間使用效益達3成，抵日後並保鮮14天。

農產要出口，從品種、栽植技術、保鮮到包裝等關卡都要不斷提升。農業部農業試驗所舉辦記者會，發布「洋桔梗橫式包裝外銷技術」，所長林學詩說，抵達日本後保鮮可達14天，不僅花不會變形，空運的空間使用效益一舉提升25%到30%。

林學詩指出，最初2003年空運採用橫式（躺平）包裝，結果花苞因背地性會往上翹彎曲，也會供水不足，都會影響品質；2010年起改採立式，下方有盛裝保鮮液水盒，但兩束同方向放會擠壓，且儲運途中可能滲出，導致紙箱受潮、切花缺水。

為此，農試所與商榮實業公司產學合作，重返橫式包裝。林學詩說，2束花可以用不同方向放置，空間使用提高效益、不擠壓。

保鮮期繼續提升，林學詩說，主因是農試所研發出的3步驟奏效，採前1個月以矽酸鉀溶液噴灑植株葉片，強化花頸硬度，橫放不易彎曲；接著，採後以一劑方式進行「預措保鮮液」處理，不分開處理，還有強殺菌力，所以延長插瓶壽命達14天，比直立多2到4天。

農試所花卉試驗分所分所長戴廷恩補充，最初平躺包裝抵達日本後保鮮僅7天，直立式則約10到12天。農試所花卉分所副研究員賴思倫比喻說，「能躺就別站著」，效益、品質更好。

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日本市場非常注重花卉品質，商榮實業有限公司社長上條秀美說，日本冬季太冷，台灣仍可栽植，加上日本農民減少，多年前不斷透過日本達人分享品種、技術，在台灣栽種輸銷日本，但曾有開盒看到花苞變形的窘況，這次包裝技術提升了到貨品質，在日本市場拍賣價曾從1枝250日圓增至300日圓。

農業部農糧署技正賴筱茹說，降低成本、提升品質，都能提升競爭力；台灣洋桔梗栽種面積90公頃，主要在彰化、雲林、嘉義，全年生產，11、12月到隔年4月出口日本，約225萬到250萬枝，內銷推估約1600萬枝。（編輯：陳政偉）1140304