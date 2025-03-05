旅遊領隊喘不過氣竟是腎病 腹膜透析助繼續出國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北5日電）旅遊領隊陳小姐在帶團期間突感不適，竟是腎臟嚴重受損導致心衰竭，必須緊急洗腎，幸有腹膜透析，讓她至今仍能出國，北榮更研發改良式腹膜透析植管手術，大幅縮短住院時間。

今年46歲陳小姐是資深旅遊領隊，2年前帶團中感到身體不適，以為感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），回國後更喘到走不動，就醫才發現腎臟嚴重受損導致心臟衰竭，已經危及性命，必須緊急洗腎。當時她憂心，若要長期血液透析，恐影響工作，幸在醫師介紹下採用腹膜透析，出國出差1週都沒問題。

台北榮總內科部腎臟科主任林志慶今天在衛教記者會表示，根據2022年國際腎臟病統計資料，台灣「末期腎臟病發生率」達每百萬人口535人，平均每260人就在接受透析，末期腎病發生率與透析盛行率雙居全球之冠。

林志慶表示，疫情期間發現，血液透析患者因COVID-19住院的機率，是腹膜透析者的3到4倍，且一旦感染住院，死亡率更可達1/4，因此各國都開始把加強腹膜透析、提升比例列為目標。

腹膜透析俗稱「洗肚子」，台北榮總內科部腎臟科醫師楊智宇說明，其實過程就像把髒衣服丟進水裡浸泡、洗乾淨後再把髒水倒掉，利用人體肚子內的「腹膜」，透過腹膜透析導管和透析液，將尿毒素與多餘水分排出體外，以維持身體機能的正常運作，患者可以自行手動或是利用機器清洗，也可由看護進行。

不過不少人認為，洗肚子有較高感染風險，也擔心自己進行的安全性。楊智宇澄清，腹膜透析有「自由、無痛、保腎、護心」4大好處，不僅不用一直跑血液透析室、打2支很粗的針，且因清洗過程血壓、電解質較為穩定，有助避免傷及心血管、更助保有腎功能，患者可保有部分排尿功能，吃東西也比較不會受限制。

林志慶指出，腹膜透析患者不用被綁住，可保工作學業不中斷；感染方面，血液透析平均每2到3年發生一次，且一半感染就常是全身性、嚴重恐敗血症，腹膜透析者則平均每5年發生一次，且多為局部性感染，吃抗生素就可治療；存活率方面，1年存活率血液透析僅89.2%，腹膜透析則可達98%。

透過 Google News 追蹤中央社

腹膜透析治療前須進行腹膜透析植管手術，台北榮總內科部腎臟科醫師黎思源說明，傳統腹腔鏡植管在手術後須等待2週，等傷口完全癒合沒有滲液後，才能開始灌液治療；傳統經皮內科植管雖然術後只須等待1天，但因看不到腹腔內狀況，只要腹部曾經受過剖腹產、闌尾炎等任何手術，就不適用。

黎思源指出，北榮團隊2年前創新研發改良式腹膜透析植管手術，一樣採用腹腔鏡，但使用的經腹腔鏡套組從3支減為1支，術式更簡化且傷口較小，不僅植管後隔天就能開始進行腹膜透析治療，且感染率減少3倍，住院時間也從2週減少為6天；目前累計已有近200名腹膜透析腎友採用此創新的植管手術。（編輯：陳政偉）1140305